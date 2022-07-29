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Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область
Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область
Населенные пункты Херсонской области вновь подверглись обстрелу украинскими войсками в ночь на пятницу, работала ПВО, данные о возможных пострадавших и... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T08:27
2022-07-29T08:29
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Населенные пункты Херсонской области вновь подверглись обстрелу украинскими войсками в ночь на пятницу, работала ПВО, данные о возможных пострадавших и повреждениях уточняются, сказал РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Он отметил, что обстрелы населенных пунктов региона украинскими войсками происходят практически каждую ночь.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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в мире, херсонская область
08:27 29.07.2022 (обновлено: 08:29 29.07.2022)
 
Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов сообщил о ночном обстреле со стороны Украины

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Населенные пункты Херсонской области вновь подверглись обстрелу украинскими войсками в ночь на пятницу, работала ПВО, данные о возможных пострадавших и повреждениях уточняются, сказал РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Украинские войска подвергли ночью обстрелу Херсонскую область, срабатывала ПВО, данные о повреждениях и возможных пострадавших уточняются", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Он отметил, что обстрелы населенных пунктов региона украинскими войсками происходят практически каждую ночь.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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