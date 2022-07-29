https://ria.ru/20220729/obstrel-1805760151.html

Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область

Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область

Населенные пункты Херсонской области вновь подверглись обстрелу украинскими войсками в ночь на пятницу, работала ПВО, данные о возможных пострадавших и... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T08:27

2022-07-29T08:27

2022-07-29T08:29

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175199_92:459:2917:2048_1920x0_80_0_0_6436de0fb2521b197440c8ab75d314e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Населенные пункты Херсонской области вновь подверглись обстрелу украинскими войсками в ночь на пятницу, работала ПВО, данные о возможных пострадавших и повреждениях уточняются, сказал РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Он отметил, что обстрелы населенных пунктов региона украинскими войсками происходят практически каждую ночь.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область