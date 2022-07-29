08:27 29.07.2022 (обновлено: 08:29 29.07.2022)
Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов сообщил о ночном обстреле со стороны Украины
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Населенные пункты Херсонской области вновь подверглись обстрелу украинскими войсками в ночь на пятницу, работала ПВО, данные о возможных пострадавших и повреждениях уточняются, сказал РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Украинские войска подвергли ночью обстрелу Херсонскую область, срабатывала ПВО, данные о повреждениях и возможных пострадавших уточняются", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Он отметил, что обстрелы населенных пунктов региона украинскими войсками происходят практически каждую ночь.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.