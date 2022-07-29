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США начали закупки зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/nasams-1805998087.html
США начали закупки зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины
США начали закупки зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины - РИА Новости, 29.07.2022
США начали закупки зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины
США уже начали процесс закупок зенитных ракетных комплексов NАSAMS для Украины, заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:04
2022-07-29T22:04
специальная военная операция на украине
сергей лавров
энтони блинкен
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. США уже начали процесс закупок зенитных ракетных комплексов NАSAMS для Украины, заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220729/pentagon-1805997070.html
украина
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сергей лавров, энтони блинкен, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато
22:04 29.07.2022
 
США начали закупки зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины

Пентагон: США уже начали закупки зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины

© Фото : KongsbergПередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : Kongsberg
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. США уже начали процесс закупок зенитных ракетных комплексов NАSAMS для Украины, заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.
"У меня нет подробной информации о специфике контрактного процесса. Но мы уже находимся в процессе закупки систем", - сказал представитель Пентагона.
В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 21:58Специальная военная операция на Украине
Пентагон намерен и дальше помогать Киеву боеприпасами к системам HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровЭнтони БлинкенДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
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