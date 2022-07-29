https://ria.ru/20220729/nasams-1805998087.html

США начали закупки зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины

США начали закупки зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины - РИА Новости, 29.07.2022

США начали закупки зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины

США уже начали процесс закупок зенитных ракетных комплексов NАSAMS для Украины, заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T22:04

2022-07-29T22:04

2022-07-29T22:04

специальная военная операция на украине

сергей лавров

энтони блинкен

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. США уже начали процесс закупок зенитных ракетных комплексов NАSAMS для Украины, заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220729/pentagon-1805997070.html

украина

россия

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей лавров, энтони блинкен, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато