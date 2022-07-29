03:36 29.07.2022 (обновлено: 09:17 29.07.2022)
В сгоревшем в Москве хостеле неоднократно находили нарушения
В сгоревшем на юге Москвы хостеле неоднократно находили нарушения
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В сгоревшем на юге Москвы хостеле, где погибли восемь человек, неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения, сообщил журналистам врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев.
"В 2019 году в предпоследний раз было проведено надзорное мероприятие. Были выписаны предупреждения. С 2019 по 2022 неоднократно проводились судебные разбирательства по данному объекту. Последняя проверка данного объекта проводилась в июне 2022 года, после чего также органами надзора были выписаны предписание и предупреждение", - сказал он.
Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным СК, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
При этом Румянцев ранее заявил, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала. О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.