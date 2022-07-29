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Московская прокуратура начала проверку в ресторанах Моргенштерна* - РИА Новости, 29.07.2022
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https://ria.ru/20220729/morgenshtern-1805818617.html
Московская прокуратура начала проверку в ресторанах Моргенштерна*
Московская прокуратура начала проверку в ресторанах Моргенштерна* - РИА Новости, 29.07.2022
Московская прокуратура начала проверку в ресторанах Моргенштерна*
Прокуратура Москвы начала проверку ресторанов в центре столицы из-за нарушений правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований, сообщает... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:06
2022-07-29T12:06
шоубиз
происшествия
россия
прокуратура г. москвы
москва
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку ресторанов в центре столицы из-за нарушений правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По обращению, поступившему в прокуратуру Москвы, прокуратура Центрального административного округа с привлечением контролирующих органов проводит проверки исполнения требований федерального законодательства в кафе и ресторане, расположенных в центре столицы. В ходе проверок выявлены нарушения требований федерального законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического, о пожарной безопасности и об обороте алкогольной продукции", - говорится в сообщении.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о заведениях Алишера Моргенштерна* (внесен в реестр иногагентов). В ресторанах нет второго эвакуационного выхода и заклеены датчики пожарной сигнализации."Допущенные в ресторане грубые нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения. Проверка продолжается, по всем фактам выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - поясняется в релизе.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, россия, прокуратура г. москвы, москва, моргенштерн (алишер моргенштерн)
12:06 29.07.2022
 
Московская прокуратура начала проверку в ресторанах Моргенштерна*

Прокуратура Москвы начала проверку в ресторанах Моргенштерна в центре столицы

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание прокуратуры города Москвы
Здание прокуратуры города Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание прокуратуры города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку ресторанов в центре столицы из-за нарушений правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По обращению, поступившему в прокуратуру Москвы, прокуратура Центрального административного округа с привлечением контролирующих органов проводит проверки исполнения требований федерального законодательства в кафе и ресторане, расположенных в центре столицы. В ходе проверок выявлены нарушения требований федерального законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического, о пожарной безопасности и об обороте алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
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Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о заведениях Алишера Моргенштерна* (внесен в реестр иногагентов). В ресторанах нет второго эвакуационного выхода и заклеены датчики пожарной сигнализации.
"Допущенные в ресторане грубые нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения. Проверка продолжается, по всем фактам выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - поясняется в релизе.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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ШоубизПроисшествияРоссияПрокуратура г. МосквыМоскваМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
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