https://ria.ru/20220729/morgenshtern-1805818617.html
Московская прокуратура начала проверку в ресторанах Моргенштерна*
Московская прокуратура начала проверку в ресторанах Моргенштерна* - РИА Новости, 29.07.2022
Московская прокуратура начала проверку в ресторанах Моргенштерна*
Прокуратура Москвы начала проверку ресторанов в центре столицы из-за нарушений правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований, сообщает... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:06
2022-07-29T12:06
2022-07-29T12:06
шоубиз
происшествия
россия
прокуратура г. москвы
москва
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку ресторанов в центре столицы из-за нарушений правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По обращению, поступившему в прокуратуру Москвы, прокуратура Центрального административного округа с привлечением контролирующих органов проводит проверки исполнения требований федерального законодательства в кафе и ресторане, расположенных в центре столицы. В ходе проверок выявлены нарушения требований федерального законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического, о пожарной безопасности и об обороте алкогольной продукции", - говорится в сообщении.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о заведениях Алишера Моргенштерна* (внесен в реестр иногагентов). В ресторанах нет второго эвакуационного выхода и заклеены датчики пожарной сигнализации."Допущенные в ресторане грубые нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения. Проверка продолжается, по всем фактам выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - поясняется в релизе.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, прокуратура г. москвы, москва, моргенштерн (алишер моргенштерн)
Московская прокуратура начала проверку в ресторанах Моргенштерна*
Прокуратура Москвы начала проверку в ресторанах Моргенштерна в центре столицы
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку ресторанов в центре столицы из-за нарушений правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По обращению, поступившему в прокуратуру Москвы, прокуратура Центрального административного округа с привлечением контролирующих органов проводит проверки исполнения требований федерального законодательства в кафе и ресторане, расположенных в центре столицы. В ходе проверок выявлены нарушения требований федерального законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического, о пожарной безопасности и об обороте алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о заведениях Алишера Моргенштерна* (внесен в реестр иногагентов). В ресторанах нет второго эвакуационного выхода и заклеены датчики пожарной сигнализации.
"Допущенные в ресторане грубые нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения. Проверка продолжается, по всем фактам выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - поясняется в релизе.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента