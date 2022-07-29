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Выход России из проекта МКС может занять до двух лет, заявил Борисов
Выход России из проекта МКС может занять до двух лет, заявил Борисов - РИА Новости, 29.07.2022
Выход России из проекта МКС может занять до двух лет, заявил Борисов
Выход России из проекта МКС будет проведен в соответствии со всеми международными обязательствами, этот процесс может занять до двух лет, сообщил гендиректор... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:33
2022-07-29T18:33
2022-07-29T18:39
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Выход России из проекта МКС будет проведен в соответствии со всеми международными обязательствами, этот процесс может занять до двух лет, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Все это (выход из проекта МКС – ред.) будет сделано в строгом соответствии с нашими обязательствами. Больше того, скажу, что этот процесс носит не сиюминутный характер. По оценке специалистов, он может растянуться до двух лет", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".Борисов отметил, что когда-нибудь жизненный путь МКС в любом случае прекратится, и станцию придется корректно топить – и западные коллеги считают, что без российских специалистов в этом вопросе, скорее всего, не обойдется."Мы были прародителями этого детища, мы участвовали на всех этапах становления, сегодня оно объективно стареет, как и всё на этом свете. Мы будем нести ответственность на всех этапах жизненного цикла над этим изделием", - добавил он.Также процессы выхода России из проекта Международной космической станции и создания новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) должны быть синхронизированы, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Совокупность этих технических проблем заставляет нас думать о цели продолжения пилотируемой программы – о создании российской станции. И вот этот переход - завершение работы на МКС и начало работы на российской станции - безусловно, должен быть синхронизирован", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Процесс выхода России из проекта МКС начнется после 2024 года, сообщил ранее Борисов.
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космос - риа наука, россия, международная космическая станция (мкс), земля
18:33 29.07.2022 (обновлено: 18:39 29.07.2022)
Выход России из проекта МКС может занять до двух лет, заявил Борисов
Борисов: выход России из проекта МКС пройдет в соответствии со всеми обязательствами
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Выход России из проекта МКС будет проведен в соответствии со всеми международными обязательствами, этот процесс может занять до двух лет, сообщил
гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Все это (выход из проекта МКС – ред.) будет сделано в строгом соответствии с нашими обязательствами. Больше того, скажу, что этот процесс носит не сиюминутный характер. По оценке специалистов, он может растянуться до двух лет", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Борисов отметил, что когда-нибудь жизненный путь МКС в любом случае прекратится, и станцию придется корректно топить – и западные коллеги считают, что без российских специалистов в этом вопросе, скорее всего, не обойдется.
"Мы были прародителями этого детища, мы участвовали на всех этапах становления, сегодня оно объективно стареет, как и всё на этом свете. Мы будем нести ответственность на всех этапах жизненного цикла над этим изделием", - добавил он.
Также процессы выхода России из проекта Международной космической станции и создания новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) должны быть синхронизированы, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Совокупность этих технических проблем заставляет нас думать о цели продолжения пилотируемой программы – о создании российской станции. И вот этот переход - завершение работы на МКС и начало работы на российской станции - безусловно, должен быть синхронизирован", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Процесс выхода России из проекта МКС начнется после 2024 года, сообщил ранее Борисов.