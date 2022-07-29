https://ria.ru/20220729/mks-1805865580.html
Борисов заявил, что политика не должна затрагивать проекты на МКС
Борисов заявил, что политика не должна затрагивать проекты на МКС - РИА Новости, 29.07.2022
Борисов заявил, что политика не должна затрагивать проекты на МКС
Международная политика не должна затрагивать совместные проекты России со своими партнерами на Международной космической станции, заявил генеральный директор... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:32
2022-07-29T14:32
2022-07-29T14:35
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
юрий борисов (роскосмос)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Международная политика не должна затрагивать совместные проекты России со своими партнерами на Международной космической станции, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов."Политические аспекты (в отношении МКС)... их нет, и, считаю, их не должно быть", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24"."Проект МКС обогатил мировую науку в области знания о Вселенной, о Земле, дал всем участникам этого процесса новые знания, сплотил нас в какой-то степени. Я считаю, что и сегодня, и в будущем подобные проекты должны быть вне политики. Мне очень жаль, что порой в это непростое время наши совместные проекты в космосе, которые действительно интересны всему человечеству - им начинают давать политическую окраску. Это неправильно", - подчеркнул Борисов.
https://ria.ru/20220729/mks-1805843422.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, юрий борисов (роскосмос)
14:32 29.07.2022 (обновлено: 14:35 29.07.2022)
Борисов заявил, что политика не должна затрагивать проекты на МКС
Глава "Роскосмоса" Борисов: международная политика не должна затрагивать проекты на МКС