https://ria.ru/20220729/mks-1805865580.html

Борисов заявил, что политика не должна затрагивать проекты на МКС

Борисов заявил, что политика не должна затрагивать проекты на МКС - РИА Новости, 29.07.2022

Борисов заявил, что политика не должна затрагивать проекты на МКС

Международная политика не должна затрагивать совместные проекты России со своими партнерами на Международной космической станции, заявил генеральный директор... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:32

2022-07-29T14:32

2022-07-29T14:35

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

юрий борисов (роскосмос)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Международная политика не должна затрагивать совместные проекты России со своими партнерами на Международной космической станции, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов."Политические аспекты (в отношении МКС)... их нет, и, считаю, их не должно быть", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24"."Проект МКС обогатил мировую науку в области знания о Вселенной, о Земле, дал всем участникам этого процесса новые знания, сплотил нас в какой-то степени. Я считаю, что и сегодня, и в будущем подобные проекты должны быть вне политики. Мне очень жаль, что порой в это непростое время наши совместные проекты в космосе, которые действительно интересны всему человечеству - им начинают давать политическую окраску. Это неправильно", - подчеркнул Борисов.

https://ria.ru/20220729/mks-1805843422.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, юрий борисов (роскосмос)