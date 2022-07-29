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Борисов заявил, что политика не должна затрагивать проекты на МКС - РИА Новости, 29.07.2022
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Борисов заявил, что политика не должна затрагивать проекты на МКС
Борисов заявил, что политика не должна затрагивать проекты на МКС - РИА Новости, 29.07.2022
Борисов заявил, что политика не должна затрагивать проекты на МКС
Международная политика не должна затрагивать совместные проекты России со своими партнерами на Международной космической станции, заявил генеральный директор... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:32
2022-07-29T14:35
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Международная политика не должна затрагивать совместные проекты России со своими партнерами на Международной космической станции, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов."Политические аспекты (в отношении МКС)... их нет, и, считаю, их не должно быть", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24"."Проект МКС обогатил мировую науку в области знания о Вселенной, о Земле, дал всем участникам этого процесса новые знания, сплотил нас в какой-то степени. Я считаю, что и сегодня, и в будущем подобные проекты должны быть вне политики. Мне очень жаль, что порой в это непростое время наши совместные проекты в космосе, которые действительно интересны всему человечеству - им начинают давать политическую окраску. Это неправильно", - подчеркнул Борисов.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, юрий борисов (роскосмос)
14:32 29.07.2022 (обновлено: 14:35 29.07.2022)
 
Борисов заявил, что политика не должна затрагивать проекты на МКС

Глава "Роскосмоса" Борисов: международная политика не должна затрагивать проекты на МКС

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Международная политика не должна затрагивать совместные проекты России со своими партнерами на Международной космической станции, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
"Политические аспекты (в отношении МКС)... их нет, и, считаю, их не должно быть", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".
"Проект МКС обогатил мировую науку в области знания о Вселенной, о Земле, дал всем участникам этого процесса новые знания, сплотил нас в какой-то степени. Я считаю, что и сегодня, и в будущем подобные проекты должны быть вне политики. Мне очень жаль, что порой в это непростое время наши совместные проекты в космосе, которые действительно интересны всему человечеству - им начинают давать политическую окраску. Это неправильно", - подчеркнул Борисов.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
13:28
Песков заявил, что участие России в МКС обсуждалось на Совбезе с Путиным
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоссияЮрий Борисов (Роскосмос)
 
 
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