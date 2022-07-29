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Россия начнет выходить из проекта МКС после 2024 года, заявил Борисов - РИА Новости, 29.07.2022
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Россия начнет выходить из проекта МКС после 2024 года, заявил Борисов
Россия начнет выходить из проекта МКС после 2024 года, заявил Борисов - РИА Новости, 29.07.2022
Россия начнет выходить из проекта МКС после 2024 года, заявил Борисов
Россия начнет процесс выхода из проекта Международной космической станции после 2024 года, сообщил в эфире "России-24" гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:15
2022-07-29T15:09
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия начнет процесс выхода из проекта Международной космической станции после 2024 года, сообщил в эфире "России-24" гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.По его словам, партнеров об этом пока не предупреждали."Никакой необходимости сегодня это делать нет. Мы просто сказали, что после 24 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 24 года или в 25 году — все это зависит на самом деле в том числе от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно, нет тоже никакого секрета, о чем я доложил президенту", — сказал Борисов.При этом он подчеркнул, что международная политика не должна затрагивать совместные проекты на МКС.О том, что российская сторона выйдет из проекта МКС, Борисов заявил в докладе президенту в начале этой недели. По его словам, решение принято, но все обязательства перед партнерами будут выполнены. Планируется, что к 2024 году "Роскосмос" начнет формировать собственную орбитальную станцию.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
14:15 29.07.2022 (обновлено: 15:09 29.07.2022)
 
Россия начнет выходить из проекта МКС после 2024 года, заявил Борисов

Глава "Роскосмоса" Борисов подтвердил планы по выходу из проекта МКС после 2024 года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава "Роскосмоса" Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия начнет процесс выхода из проекта Международной космической станции после 2024 года, сообщил в эфире "России-24" гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
По его словам, партнеров об этом пока не предупреждали.
"Никакой необходимости сегодня это делать нет. Мы просто сказали, что после 24 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 24 года или в 25 году — все это зависит на самом деле в том числе от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно, нет тоже никакого секрета, о чем я доложил президенту", — сказал Борисов.
При этом он подчеркнул, что международная политика не должна затрагивать совместные проекты на МКС.
О том, что российская сторона выйдет из проекта МКС, Борисов заявил в докладе президенту в начале этой недели. По его словам, решение принято, но все обязательства перед партнерами будут выполнены. Планируется, что к 2024 году "Роскосмос" начнет формировать собственную орбитальную станцию.
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Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоссияЮрий Борисов (Роскосмос)Роскосмос
 
 
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