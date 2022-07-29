https://ria.ru/20220729/mks-1805860714.html

Россия начнет выходить из проекта МКС после 2024 года, заявил Борисов

Россия начнет выходить из проекта МКС после 2024 года, заявил Борисов - РИА Новости, 29.07.2022

Россия начнет выходить из проекта МКС после 2024 года, заявил Борисов

Россия начнет процесс выхода из проекта Международной космической станции после 2024 года, сообщил в эфире "России-24" гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:15

2022-07-29T14:15

2022-07-29T15:09

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776496726_0:270:3025:1972_1920x0_80_0_0_37ebb81aee38cb9bc9fd4fe998114392.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия начнет процесс выхода из проекта Международной космической станции после 2024 года, сообщил в эфире "России-24" гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.По его словам, партнеров об этом пока не предупреждали."Никакой необходимости сегодня это делать нет. Мы просто сказали, что после 24 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 24 года или в 25 году — все это зависит на самом деле в том числе от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно, нет тоже никакого секрета, о чем я доложил президенту", — сказал Борисов.При этом он подчеркнул, что международная политика не должна затрагивать совместные проекты на МКС.О том, что российская сторона выйдет из проекта МКС, Борисов заявил в докладе президенту в начале этой недели. По его словам, решение принято, но все обязательства перед партнерами будут выполнены. Планируется, что к 2024 году "Роскосмос" начнет формировать собственную орбитальную станцию.

https://ria.ru/20220726/mks-1805204791.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос