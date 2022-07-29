https://ria.ru/20220729/mirotvortsy-1805744627.html

Глава МИД ПМР заявил о важности миротворцев для Приднестровья

Глава МИД ПМР заявил о важности миротворцев для Приднестровья - РИА Новости, 29.07.2022

Глава МИД ПМР заявил о важности миротворцев для Приднестровья

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил, что ситуация на Украине подтверждает важность... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T03:02

2022-07-29T03:02

2022-07-29T03:05

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россия

молдавия

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ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил, что ситуация на Украине подтверждает важность миротворцев для Приднестровья.В пятницу исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье: совместные миротворческие силы были размещены в регионе 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта, подписанным президентами РФ и Молдавии.Он отметил, что в Приднестровье всегда верят в лучшее и рассчитывают на рациональный, прагматичный подход, но вынуждены анализировать и обсуждать все сценарии.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220725/pridnestrove-1804842974.html

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Максим Горбачев

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