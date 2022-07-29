03:02 29.07.2022 (обновлено: 03:05 29.07.2022)
Глава МИД ПМР заявил о важности миротворцев для Приднестровья
Глава МИД ПМР Игнатьев заявил о важности миротворцев для Приднестровья
© Sputnik / Мирослав РотарьБлокпост российских миротворцев в Приднестровье
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил, что ситуация на Украине подтверждает важность миротворцев для Приднестровья.
"Исходим из того, что нынешний трёхсторонний механизм миротворчества за 30 лет блистательно себя зарекомендовал, и нет никаких оснований что-то менять. Более того, в условиях глобальной и региональной турбулентности, включая конфликт в соседней Украине, ценность и стабилизирующая роль миротворческой миссии на Днестре для каждого стала максимально очевидной", - сказал Игнатьев.
Он отметил, что в Приднестровье всегда верят в лучшее и рассчитывают на рациональный, прагматичный подход, но вынуждены анализировать и обсуждать все сценарии.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.