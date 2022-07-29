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Глава МИД ПМР заявил о важности миротворцев для Приднестровья - РИА Новости, 29.07.2022
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Глава МИД ПМР заявил о важности миротворцев для Приднестровья
Глава МИД ПМР заявил о важности миротворцев для Приднестровья - РИА Новости, 29.07.2022
Глава МИД ПМР заявил о важности миротворцев для Приднестровья
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил, что ситуация на Украине подтверждает важность... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T03:02
2022-07-29T03:05
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил, что ситуация на Украине подтверждает важность миротворцев для Приднестровья.В пятницу исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье: совместные миротворческие силы были размещены в регионе 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта, подписанным президентами РФ и Молдавии.Он отметил, что в Приднестровье всегда верят в лучшее и рассчитывают на рациональный, прагматичный подход, но вынуждены анализировать и обсуждать все сценарии.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220725/pridnestrove-1804842974.html
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в мире, украина, россия, молдавия
03:02 29.07.2022 (обновлено: 03:05 29.07.2022)
 
Глава МИД ПМР заявил о важности миротворцев для Приднестровья

Глава МИД ПМР Игнатьев заявил о важности миротворцев для Приднестровья

© Sputnik / Мирослав РотарьБлокпост российских миротворцев в Приднестровье
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил, что ситуация на Украине подтверждает важность миротворцев для Приднестровья.
В пятницу исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье: совместные миротворческие силы были размещены в регионе 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта, подписанным президентами РФ и Молдавии.
"Исходим из того, что нынешний трёхсторонний механизм миротворчества за 30 лет блистательно себя зарекомендовал, и нет никаких оснований что-то менять. Более того, в условиях глобальной и региональной турбулентности, включая конфликт в соседней Украине, ценность и стабилизирующая роль миротворческой миссии на Днестре для каждого стала максимально очевидной", - сказал Игнатьев.
Он отметил, что в Приднестровье всегда верят в лучшее и рассчитывают на рациональный, прагматичный подход, но вынуждены анализировать и обсуждать все сценарии.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 17:35
МИД Приднестровья призвал не допустить эскалации конфликта
 
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