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Азербайджан рассматривает возможность приема карт "Мир" - РИА Новости, 29.07.2022
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Туризм
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Азербайджан рассматривает возможность приема карт "Мир"
Азербайджан рассматривает возможность приема карт "Мир" - РИА Новости, 29.07.2022
Азербайджан рассматривает возможность приема карт "Мир"
Азербайджан может внедрить карты "Мир" в свою платежную инфраструктуру, заявил на пресс-конференции в пятницу гендиректор Центробанка республики Фарид Османов. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:03
2022-07-29T15:03
туризм
азербайджан
карта "мир"
россия
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Азербайджан может внедрить карты "Мир" в свою платежную инфраструктуру, заявил на пресс-конференции в пятницу гендиректор Центробанка республики Фарид Османов.По его словам, в настоящее время стороны обсуждают использование отечественных карт в платежной инфраструктуре республики."Данный вопрос обсуждается на азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов", — заявил глава ЦБ.Османов уточнил, что на данный момент окончательное решение еще не принято.
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азербайджан, карта "мир", россия, новости - туризм, туризм
15:03 29.07.2022
 
Азербайджан рассматривает возможность приема карт "Мир"

Азербайджан рассматривает возможность внедрения карт "Мир" в свою платежную инфраструктуру

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир"
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Азербайджан может внедрить карты "Мир" в свою платежную инфраструктуру, заявил на пресс-конференции в пятницу гендиректор Центробанка республики Фарид Османов.
По его словам, в настоящее время стороны обсуждают использование отечественных карт в платежной инфраструктуре республики.
"Данный вопрос обсуждается на азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов", — заявил глава ЦБ.
Османов уточнил, что на данный момент окончательное решение еще не принято.
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