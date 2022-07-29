https://ria.ru/20220729/mir-1805846883.html
Азербайджан рассматривает возможность приема карт "Мир"
Азербайджан рассматривает возможность приема карт "Мир" - РИА Новости, 29.07.2022
Азербайджан рассматривает возможность приема карт "Мир"
Азербайджан может внедрить карты "Мир" в свою платежную инфраструктуру, заявил на пресс-конференции в пятницу гендиректор Центробанка республики Фарид Османов. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:03
2022-07-29T15:03
2022-07-29T15:03
туризм
азербайджан
карта "мир"
россия
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Азербайджан может внедрить карты "Мир" в свою платежную инфраструктуру, заявил на пресс-конференции в пятницу гендиректор Центробанка республики Фарид Османов.По его словам, в настоящее время стороны обсуждают использование отечественных карт в платежной инфраструктуре республики."Данный вопрос обсуждается на азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов", — заявил глава ЦБ.Османов уточнил, что на данный момент окончательное решение еще не принято.
https://ria.ru/20220727/kuba-1805333325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, карта "мир", россия, новости - туризм, туризм
Азербайджан рассматривает возможность приема карт "Мир"
Азербайджан рассматривает возможность внедрения карт "Мир" в свою платежную инфраструктуру
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Азербайджан может внедрить карты "Мир" в свою платежную инфраструктуру, заявил на пресс-конференции в пятницу гендиректор Центробанка республики Фарид Османов.
По его словам, в настоящее время стороны обсуждают использование отечественных карт в платежной инфраструктуре республики.
"Данный вопрос обсуждается на азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов", — заявил глава ЦБ.
Османов уточнил, что на данный момент окончательное решение еще не принято.