https://ria.ru/20220729/mir-1805846883.html

Азербайджан рассматривает возможность приема карт "Мир"

Азербайджан рассматривает возможность приема карт "Мир" - РИА Новости, 29.07.2022

Азербайджан рассматривает возможность приема карт "Мир"

Азербайджан может внедрить карты "Мир" в свою платежную инфраструктуру, заявил на пресс-конференции в пятницу гендиректор Центробанка республики Фарид Османов. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:03

2022-07-29T15:03

2022-07-29T15:03

туризм

азербайджан

карта "мир"

россия

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Азербайджан может внедрить карты "Мир" в свою платежную инфраструктуру, заявил на пресс-конференции в пятницу гендиректор Центробанка республики Фарид Османов.По его словам, в настоящее время стороны обсуждают использование отечественных карт в платежной инфраструктуре республики."Данный вопрос обсуждается на азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов", — заявил глава ЦБ.Османов уточнил, что на данный момент окончательное решение еще не принято.

https://ria.ru/20220727/kuba-1805333325.html

азербайджан

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

азербайджан, карта "мир", россия, новости - туризм, туризм