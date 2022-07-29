https://ria.ru/20220729/minoborony-1805875239.html
Замкомандующего Южного ВО заподозрили в растрате средств Минобороны
Замкомандующего Южного ВО заподозрили в растрате средств Минобороны - РИА Новости, 29.07.2022
Замкомандующего Южного ВО заподозрили в растрате средств Минобороны
Заместитель командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктор Воронов подозревается в использовании около 2 миллионов рублей... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:07
2022-07-29T15:07
2022-07-29T15:07
происшествия
южный военный округ
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Заместитель командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктор Воронов подозревается в использовании около 2 миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома, сообщил журналистам представитель Южного окружного военного суда.По его словам, 1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании генерал-лейтенанту Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательству к мошенничеству."По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств министерства обороны Российской Федерации, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома", - сказал представитель суда.
https://ria.ru/20220706/proisshestvie-1800574303.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южный военный округ, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Замкомандующего Южного ВО заподозрили в растрате средств Минобороны
Замкомандующего Южного ВО Воронова заподозрили в трате средств Минобороны в личных целях
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Заместитель командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктор Воронов подозревается в использовании около 2 миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома, сообщил журналистам представитель Южного окружного военного суда.
По его словам, 1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании генерал-лейтенанту Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательству к мошенничеству.
"По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств министерства обороны Российской Федерации, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома", - сказал представитель суда.