https://ria.ru/20220729/minoborony-1805875239.html

Замкомандующего Южного ВО заподозрили в растрате средств Минобороны

Замкомандующего Южного ВО заподозрили в растрате средств Минобороны - РИА Новости, 29.07.2022

Замкомандующего Южного ВО заподозрили в растрате средств Минобороны

Заместитель командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктор Воронов подозревается в использовании около 2 миллионов рублей... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:07

2022-07-29T15:07

2022-07-29T15:07

происшествия

южный военный округ

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Заместитель командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктор Воронов подозревается в использовании около 2 миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома, сообщил журналистам представитель Южного окружного военного суда.По его словам, 1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании генерал-лейтенанту Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательству к мошенничеству."По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств министерства обороны Российской Федерации, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома", - сказал представитель суда.

https://ria.ru/20220706/proisshestvie-1800574303.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, южный военный округ, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)