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Замкомандующего Южного ВО заподозрили в растрате средств Минобороны - РИА Новости, 29.07.2022
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Замкомандующего Южного ВО заподозрили в растрате средств Минобороны
Замкомандующего Южного ВО заподозрили в растрате средств Минобороны - РИА Новости, 29.07.2022
Замкомандующего Южного ВО заподозрили в растрате средств Минобороны
Заместитель командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктор Воронов подозревается в использовании около 2 миллионов рублей... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:07
2022-07-29T15:07
происшествия
южный военный округ
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Заместитель командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктор Воронов подозревается в использовании около 2 миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома, сообщил журналистам представитель Южного окружного военного суда.По его словам, 1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании генерал-лейтенанту Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательству к мошенничеству."По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств министерства обороны Российской Федерации, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома", - сказал представитель суда.
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происшествия, южный военный округ, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
15:07 29.07.2022
 
Замкомандующего Южного ВО заподозрили в растрате средств Минобороны

Замкомандующего Южного ВО Воронова заподозрили в трате средств Минобороны в личных целях

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Заместитель командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктор Воронов подозревается в использовании около 2 миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома, сообщил журналистам представитель Южного окружного военного суда.
По его словам, 1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании генерал-лейтенанту Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательству к мошенничеству.
"По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств министерства обороны Российской Федерации, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома", - сказал представитель суда.
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ПроисшествияЮжный военный округРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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