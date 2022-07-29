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СМИ: на шоссе в Мексике бросили закрытый трейлер с сотнями мигрантов - РИА Новости, 29.07.2022
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СМИ: на шоссе в Мексике бросили закрытый трейлер с сотнями мигрантов
СМИ: на шоссе в Мексике бросили закрытый трейлер с сотнями мигрантов - РИА Новости, 29.07.2022
СМИ: на шоссе в Мексике бросили закрытый трейлер с сотнями мигрантов
Жители мексиканского штата Веракрус спасли почти четыре сотни человек, запертых в трейлере, который бросили на дороге, сообщил телеканал Azteca. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T03:53
2022-07-29T10:02
в мире
мексика
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МЕХИКО, 29 июл — РИА Новости. Жители мексиканского штата Веракрус спасли почти четыре сотни человек, запертых в трейлере, который бросили на дороге, сообщил телеканал Azteca.Как рассказали сами переселенцы, у них уже заканчивался воздух, поэтому они стали ломать крышу трейлера. Выбраться им помогли местные жители, которые услышали шум.По словам медиков, некоторые из мигрантов были без сознания, с обезвоживанием, гипертонией и другими осложнениями. Часть из них сломали ноги после прыжка с четырехметровой высоты.Пассажиры трейлера рассказали также, что поднялись на борт в штате Чиапас на границе с Гватемалой, где проходит основной маршрут миграции из Центральной Америки, и рассчитывали преодолеть так около двух тысяч километров до города Нуэво-Ларедо на границе с США.Телеканал отмечает, что после освобождения из трейлера большая часть мигрантов из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Венесуэлы и Гаити скрылись с места событий. Прибывшие на место правоохранители и представители миграционной службы оказали помощь 93 людям, 12 из них пришлось госпитализировать.В конце июня в Техасе в брошенном трейлере погиб от удушья 51 человек. Это также были мигранты из стран Центральной Америки и карибских государств.С октября, с начала нынешнего финансового года, Управление таможенного и пограничного контроля США выявило на границе с Мексикой почти 1,4 миллиона нелегалов.
https://ria.ru/20220720/meksika-1803608475.html
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в мире, мексика
03:53 29.07.2022 (обновлено: 10:02 29.07.2022)
 
СМИ: на шоссе в Мексике бросили закрытый трейлер с сотнями мигрантов

Azteca: в Мексике бросили на шоссе трейлер, в котором находилось около 400 человек

© AP Photo / Rebecca BlackwellМигранты, Мексика
Мигранты, Мексика - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Мигранты, Мексика. Архивное фото
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МЕХИКО, 29 июл — РИА Новости. Жители мексиканского штата Веракрус спасли почти четыре сотни человек, запертых в трейлере, который бросили на дороге, сообщил телеканал Azteca.

"Контрабандисты оставили на шоссе Акаюкан-Саюла-де-Алеман на юге штата Веракрус трейлер, в котором незаконно перевозились около 400 мигрантов", — говорится в сюжете.

Как рассказали сами переселенцы, у них уже заканчивался воздух, поэтому они стали ломать крышу трейлера. Выбраться им помогли местные жители, которые услышали шум.
По словам медиков, некоторые из мигрантов были без сознания, с обезвоживанием, гипертонией и другими осложнениями. Часть из них сломали ноги после прыжка с четырехметровой высоты.
Пассажиры трейлера рассказали также, что поднялись на борт в штате Чиапас на границе с Гватемалой, где проходит основной маршрут миграции из Центральной Америки, и рассчитывали преодолеть так около двух тысяч километров до города Нуэво-Ларедо на границе с США.
Телеканал отмечает, что после освобождения из трейлера большая часть мигрантов из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Венесуэлы и Гаити скрылись с места событий. Прибывшие на место правоохранители и представители миграционной службы оказали помощь 93 людям, 12 из них пришлось госпитализировать.
В конце июня в Техасе в брошенном трейлере погиб от удушья 51 человек. Это также были мигранты из стран Центральной Америки и карибских государств.
С октября, с начала нынешнего финансового года, Управление таможенного и пограничного контроля США выявило на границе с Мексикой почти 1,4 миллиона нелегалов.
Мексика - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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