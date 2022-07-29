https://ria.ru/20220729/meksika-1805747370.html

СМИ: на шоссе в Мексике бросили закрытый трейлер с сотнями мигрантов

СМИ: на шоссе в Мексике бросили закрытый трейлер с сотнями мигрантов - РИА Новости, 29.07.2022

СМИ: на шоссе в Мексике бросили закрытый трейлер с сотнями мигрантов

Жители мексиканского штата Веракрус спасли почти четыре сотни человек, запертых в трейлере, который бросили на дороге, сообщил телеканал Azteca. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T03:53

2022-07-29T03:53

2022-07-29T10:02

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мексика

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МЕХИКО, 29 июл — РИА Новости. Жители мексиканского штата Веракрус спасли почти четыре сотни человек, запертых в трейлере, который бросили на дороге, сообщил телеканал Azteca.Как рассказали сами переселенцы, у них уже заканчивался воздух, поэтому они стали ломать крышу трейлера. Выбраться им помогли местные жители, которые услышали шум.По словам медиков, некоторые из мигрантов были без сознания, с обезвоживанием, гипертонией и другими осложнениями. Часть из них сломали ноги после прыжка с четырехметровой высоты.Пассажиры трейлера рассказали также, что поднялись на борт в штате Чиапас на границе с Гватемалой, где проходит основной маршрут миграции из Центральной Америки, и рассчитывали преодолеть так около двух тысяч километров до города Нуэво-Ларедо на границе с США.Телеканал отмечает, что после освобождения из трейлера большая часть мигрантов из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Венесуэлы и Гаити скрылись с места событий. Прибывшие на место правоохранители и представители миграционной службы оказали помощь 93 людям, 12 из них пришлось госпитализировать.В конце июня в Техасе в брошенном трейлере погиб от удушья 51 человек. Это также были мигранты из стран Центральной Америки и карибских государств.С октября, с начала нынешнего финансового года, Управление таможенного и пограничного контроля США выявило на границе с Мексикой почти 1,4 миллиона нелегалов.

https://ria.ru/20220720/meksika-1803608475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мексика