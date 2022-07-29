https://ria.ru/20220729/medvedi-1805904156.html
На Колыме медведи помешали тушению возгорания в заповеднике
На Колыме медведи помешали тушению возгорания в заповеднике - РИА Новости, 29.07.2022
На Колыме медведи помешали тушению возгорания в заповеднике
Нашествие медведей осложнило работу пожарных при тушении огня в заповеднике "Магаданский" на Колыме: животные съели обед в котле, а один из хищников испортил... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:20
2022-07-29T16:20
2022-07-29T16:25
происшествия
магадан
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МАГАДАН, 29 июл - РИА Новости. Нашествие медведей осложнило работу пожарных при тушении огня в заповеднике "Магаданский" на Колыме: животные съели обед в котле, а один из хищников испортил 100 сухих пайков, сообщается на официальном сайте заповедника.В среду в заповеднике говорили РИА Новости, что лесной пожар потушен благодаря дождям, до этого огонь примерно неделю пытались локализовать сотрудники заповедника и Авиалесоохраны, пострадали 1388 гектаров леса."Неожиданной особенностью и существенной помехой при тушении этого пожара явилось нашествие медведей, которые ежедневно беспокоили пожарных. В результате разбойного налета молодого медведя был утрачен обед, находившийся в котле, и надкусано сто сухих пайков работников Авиалесоохраны", - цитирует сайт слова директора государственного заповедника "Магаданский" Игоря Прокудина.По его словам, "запас продуктов пришлось пополнять отдельным авиарейсом, а пожарных перебазировать в другое место".
https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, база охраны лесов "авиалесоохрана", новости - туризм
16:20 29.07.2022 (обновлено: 16:25 29.07.2022)
На Колыме медведи помешали тушению возгорания в заповеднике
Нашествие голодных медведей помешало тушить возгорание в заповеднике на Колыме
МАГАДАН, 29 июл - РИА Новости.
Нашествие медведей осложнило работу пожарных при тушении огня в заповеднике "Магаданский" на Колыме: животные съели обед в котле, а один из хищников испортил 100 сухих пайков, сообщается
на официальном сайте заповедника.
В среду в заповеднике говорили РИА Новости, что лесной пожар потушен благодаря дождям, до этого огонь примерно неделю пытались локализовать сотрудники заповедника и Авиалесоохраны, пострадали 1388 гектаров леса.
"Неожиданной особенностью и существенной помехой при тушении этого пожара явилось нашествие медведей, которые ежедневно беспокоили пожарных. В результате разбойного налета молодого медведя был утрачен обед, находившийся в котле, и надкусано сто сухих пайков работников Авиалесоохраны", - цитирует сайт слова директора государственного заповедника "Магаданский" Игоря Прокудина.
По его словам, "запас продуктов пришлось пополнять отдельным авиарейсом, а пожарных перебазировать в другое место".