https://ria.ru/20220729/medvedi-1805904156.html

На Колыме медведи помешали тушению возгорания в заповеднике

На Колыме медведи помешали тушению возгорания в заповеднике - РИА Новости, 29.07.2022

На Колыме медведи помешали тушению возгорания в заповеднике

Нашествие медведей осложнило работу пожарных при тушении огня в заповеднике "Магаданский" на Колыме: животные съели обед в котле, а один из хищников испортил... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:20

2022-07-29T16:20

2022-07-29T16:25

происшествия

магадан

база охраны лесов "авиалесоохрана"

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748815671_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f93457aabe5d008767c1f716131cc467.jpg

МАГАДАН, 29 июл - РИА Новости. Нашествие медведей осложнило работу пожарных при тушении огня в заповеднике "Магаданский" на Колыме: животные съели обед в котле, а один из хищников испортил 100 сухих пайков, сообщается на официальном сайте заповедника.В среду в заповеднике говорили РИА Новости, что лесной пожар потушен благодаря дождям, до этого огонь примерно неделю пытались локализовать сотрудники заповедника и Авиалесоохраны, пострадали 1388 гектаров леса."Неожиданной особенностью и существенной помехой при тушении этого пожара явилось нашествие медведей, которые ежедневно беспокоили пожарных. В результате разбойного налета молодого медведя был утрачен обед, находившийся в котле, и надкусано сто сухих пайков работников Авиалесоохраны", - цитирует сайт слова директора государственного заповедника "Магаданский" Игоря Прокудина.По его словам, "запас продуктов пришлось пополнять отдельным авиарейсом, а пожарных перебазировать в другое место".

https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магадан, база охраны лесов "авиалесоохрана", новости - туризм