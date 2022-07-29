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В Запорожской области запустят областное телевидение

В Запорожской области запустят областное телевидение - РИА Новости, 29.07.2022

В Запорожской области запустят областное телевидение

Информационная жизнь в Херсонской и Запорожской областях продолжает восстанавливаться: 1 августа будет запущено областное телевидение в Запорожской области, а к РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:32

2022-07-29T13:32

2022-07-29T13:32

александр малькевич

запорожская область

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Информационная жизнь в Херсонской и Запорожской областях продолжает восстанавливаться: 1 августа будет запущено областное телевидение в Запорожской области, а к середине месяца в Херсоне появится и медиашкола, рассказали РИА Новости эксперты.Новые медиакомпании и медиашколаЗаместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, который находится сейчас в командировке на освобожденных территориях Украины, рассказал, что в Херсонской и Запорожской областях вовсю идет подготовка к открытию нового ТВ, медиашколы и переподготовка журналистов.В Херсоне есть и приличная областная типография, в городе работает ряд радиостанций, которые активно вещают, добавил он.В разговоре с РИА Новости Малькевич анонсировал открытие медиашколы в Херсоне, которое состоится 10 августа на базе "Таврии"."Запускаем в начале августа медиашколу. Знаем, что есть коллеги, которые были бы готовы приехать (на открытие - ред.), но им надо решать вопросы с руководством, чтобы их отпустили. Кроме того, один из российских вузов готов подключиться к переподготовке журналистов здешних, сами же студенты готовы вливаться в новые команды", - отметил член ОП.Угрозы и дезинформацияМалькевич заявил, что, несмотря на восстановление медийной жизни, работать корреспондентам, операторам остается так же сложно и опасно, журналисты Херсонской и Запорожской областей регулярно сталкиваются с личными угрозами.Кроме угроз, по его мнению, еще одной проблемой на освобожденных территориях является и дезинформация."Все дезинформаторы украинские боятся и не хотят, чтобы правда опровергала фейки их. С опровержением сложная история, потому как в двух регионах проходит линия фронта. В Запорожской области где-то 20-25% территорий, которые еще не освобождены, а в Херсоне просто безостановочно идут удары по ночам по мирным объектам",- говорит Малькевич.Главное давление на жителей и журналистов идет через социальные сети, сообщает член ОП. По его словам, в соцсетях регулярно появляются сообщения от украинцев: "сегодня будет контрнаступление"."Лучшее опровержение фейков - это наличие харизматичных спикеров: в Запорожье (Запорожская область - ред.) – это член главного совета областной администрации Владимир Рогов, а в Херсоне – замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов", - поделился член ОП.Помимо этого, Малькевич рассказал про один из популярных фейков, который расходился в украинских пабликах: "якобы ночью разбомбили Антоновский мост, а после чего власти вынуждены были закрыть его для проезда"."Правда здесь только в том, что мост сейчас действительно закрыт для проезда. А также в том, что специалисты будут заниматься его ремонтом. Конечно, тяжелая техника, фуры по мосту ходить не могут. Но мост не разрушен, движение по нему остановили именно для того, чтобы спокойно заняться починкой", - говорил он.Попытка запугатьГлава Союза журналистов России Владимир Соловьев подтвердил РИА Новости информацию о поступающих угрозах журналистам и также рассказал, что также появляются сообщения, где за головы самых известных журналистов объявляют цену, и это касается не только зоны боевых действий, но и тех, кто работает в Москве."Помните, как на Владимира Рудольфовича (Соловьева - ред.) была попытка покушения, также на Маргариту Симоньян, на Ольгу Скабееву. Это элемент информационной войны, попытка таким образом подорвать самочувствие человека, каким-то образом запугать, угрозы жизни их детей – это обычные приемы грязной информационной войны", - сказал Соловьев.По его словам, сейчас против России идет самая большая в истории информационная война."Я бы сказал, что десятки случаев таких выявлены (угроз - ред.), и коллеги нам о них говорят, мы конечно, советуем быть осторожнее и в районе боевых действий стараться работать в присутствии российских солдат или солдат ДНР, потому что реальная опасность для жизни существует", - подчеркнул глава СЖР.Кроме того, Соловьев отметил, что было подписано соглашение о сотрудничестве между СЖР России и СЖР Донбасса.

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https://ria.ru/20220721/ukraina-1804088403.html

https://ria.ru/20220701/nasilie-1799584439.html

https://ria.ru/20220728/mvd-1805673482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр малькевич, запорожская область, херсонская область , россия, общественная палата рф, в мире, украина, союз журналистов россии, херсон