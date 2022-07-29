https://ria.ru/20220729/mchs-1805872197.html

Путин назначил Валентину Антропову замглавы МЧС

Путин назначил Валентину Антропову замглавы МЧС - РИА Новости, 29.07.2022

Путин назначил Валентину Антропову замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин назначил Валентину Антропову замглавы МЧС РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:56

2022-07-29T14:56

2022-07-29T15:08

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Валентину Антропову замглавы МЧС РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 29 июля.Ранее полная тезка Антроповой занимала пост замдиректора Департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа Минфина РФ.В мае президент Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича, который с июня 2018 года в качестве заместителя министра курировал деятельность Финансово-экономического департамента, Департамента имущественных отношений, а также Управления стратегического планирования и организационной работы.В настоящее время Гурович обвиняется в превышении полномочий при строительстве ковидного госпиталя в Мурманской области. По версии следствия, в 2020 году он организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства полевого госпиталя для больных COVID-19, госпиталь был возведен без учета климатических условий и был демонтирован, не проработав ни дня. СК РФ считает, что Гурович "не принял меры для эффективного использования бюджетных средств", в результате чего казне Мурманской области причинен ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей".

https://ria.ru/20220722/mchs-1804235373.html

https://ria.ru/20220411/nichiporchuk-1782935765.html

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Кирилл Волков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, владимир путин, россия