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Путин назначил Валентину Антропову замглавы МЧС - РИА Новости, 29.07.2022
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Путин назначил Валентину Антропову замглавы МЧС
Путин назначил Валентину Антропову замглавы МЧС - РИА Новости, 29.07.2022
Путин назначил Валентину Антропову замглавы МЧС
Президент России Владимир Путин назначил Валентину Антропову замглавы МЧС РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:56
2022-07-29T15:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Валентину Антропову замглавы МЧС РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 29 июля.Ранее полная тезка Антроповой занимала пост замдиректора Департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа Минфина РФ.В мае президент Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича, который с июня 2018 года в качестве заместителя министра курировал деятельность Финансово-экономического департамента, Департамента имущественных отношений, а также Управления стратегического планирования и организационной работы.В настоящее время Гурович обвиняется в превышении полномочий при строительстве ковидного госпиталя в Мурманской области. По версии следствия, в 2020 году он организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства полевого госпиталя для больных COVID-19, госпиталь был возведен без учета климатических условий и был демонтирован, не проработав ни дня. СК РФ считает, что Гурович "не принял меры для эффективного использования бюджетных средств", в результате чего казне Мурманской области причинен ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей".
https://ria.ru/20220722/mchs-1804235373.html
https://ria.ru/20220411/nichiporchuk-1782935765.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, владимир путин, россия
14:56 29.07.2022 (обновлено: 15:08 29.07.2022)
 
Путин назначил Валентину Антропову замглавы МЧС

Путин подписал указ о назначении Валентины Антроповой замглавы МЧС

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Валентину Антропову замглавы МЧС РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 29 июля.
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Ранее полная тезка Антроповой занимала пост замдиректора Департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа Минфина РФ.
В мае президент Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича, который с июня 2018 года в качестве заместителя министра курировал деятельность Финансово-экономического департамента, Департамента имущественных отношений, а также Управления стратегического планирования и организационной работы.
В настоящее время Гурович обвиняется в превышении полномочий при строительстве ковидного госпиталя в Мурманской области. По версии следствия, в 2020 году он организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства полевого госпиталя для больных COVID-19, госпиталь был возведен без учета климатических условий и был демонтирован, не проработав ни дня. СК РФ считает, что Гурович "не принял меры для эффективного использования бюджетных средств", в результате чего казне Мурманской области причинен ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей".
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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