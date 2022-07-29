Глава украинского института Нацпамяти назвал Украину наследницей Мазепы
Глава украинского института Нацпамяти Дробович назвал Украину прямой наследницей Мазепы
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что современная Украина является прямой наследницей гетмана Ивана Мазепы.
"Попытки гетманов под фактическим вассалитетом Российской империи построить свои проекты – как, например, Иван Мазепа, - это тоже часть большого пути к государственности", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
Как ранее отмечал директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, Украина героизирует Мазепу, предавшего российского царя Петра Первого, всецело доверявшего ему, а также всех предыдущих своих покровителей ради личной выгоды. После предательства русский император распорядился отлить из серебра пятикилограммовую "медаль Иуды" и вручить ее перебежчику, напомнил он.
В современной Украине предателю Мазепе ставят памятники, печатают марки с его изображением, его портрет украшает десятигривневую купюру, а также учреждена президентская награда - крест Ивана Мазепы, которую вручают в том числе "ученым", переписывающим историю, рассказал Мягков.
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