https://ria.ru/20220729/mazepa-1805820023.html

Глава украинского института Нацпамяти назвал Украину наследницей Мазепы

Глава украинского института Нацпамяти назвал Украину наследницей Мазепы - РИА Новости, 29.07.2022

Глава украинского института Нацпамяти назвал Украину наследницей Мазепы

Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что современная Украина является прямой наследницей гетмана Ивана Мазепы. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:13

2022-07-29T12:13

2022-07-29T12:13

в мире

украина

иван мазепа

российская империя

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что современная Украина является прямой наследницей гетмана Ивана Мазепы."Попытки гетманов под фактическим вассалитетом Российской империи построить свои проекты – как, например, Иван Мазепа, - это тоже часть большого пути к государственности", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".Как ранее отмечал директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, Украина героизирует Мазепу, предавшего российского царя Петра Первого, всецело доверявшего ему, а также всех предыдущих своих покровителей ради личной выгоды. После предательства русский император распорядился отлить из серебра пятикилограммовую "медаль Иуды" и вручить ее перебежчику, напомнил он.В современной Украине предателю Мазепе ставят памятники, печатают марки с его изображением, его портрет украшает десятигривневую купюру, а также учреждена президентская награда - крест Ивана Мазепы, которую вручают в том числе "ученым", переписывающим историю, рассказал Мягков.

https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800481010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, иван мазепа, российская империя