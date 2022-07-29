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Глава украинского института Нацпамяти назвал Украину наследницей Мазепы - РИА Новости, 29.07.2022
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Глава украинского института Нацпамяти назвал Украину наследницей Мазепы
Глава украинского института Нацпамяти назвал Украину наследницей Мазепы - РИА Новости, 29.07.2022
Глава украинского института Нацпамяти назвал Украину наследницей Мазепы
Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что современная Украина является прямой наследницей гетмана Ивана Мазепы. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:13
2022-07-29T12:13
в мире
украина
иван мазепа
российская империя
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что современная Украина является прямой наследницей гетмана Ивана Мазепы."Попытки гетманов под фактическим вассалитетом Российской империи построить свои проекты – как, например, Иван Мазепа, - это тоже часть большого пути к государственности", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".Как ранее отмечал директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, Украина героизирует Мазепу, предавшего российского царя Петра Первого, всецело доверявшего ему, а также всех предыдущих своих покровителей ради личной выгоды. После предательства русский император распорядился отлить из серебра пятикилограммовую "медаль Иуды" и вручить ее перебежчику, напомнил он.В современной Украине предателю Мазепе ставят памятники, печатают марки с его изображением, его портрет украшает десятигривневую купюру, а также учреждена президентская награда - крест Ивана Мазепы, которую вручают в том числе "ученым", переписывающим историю, рассказал Мягков.
https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800481010.html
украина
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в мире, украина, иван мазепа, российская империя
12:13 29.07.2022
 
Глава украинского института Нацпамяти назвал Украину наследницей Мазепы

Глава украинского института Нацпамяти Дробович назвал Украину прямой наследницей Мазепы

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что современная Украина является прямой наследницей гетмана Ивана Мазепы.
"Попытки гетманов под фактическим вассалитетом Российской империи построить свои проекты – как, например, Иван Мазепа, - это тоже часть большого пути к государственности", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
Как ранее отмечал директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, Украина героизирует Мазепу, предавшего российского царя Петра Первого, всецело доверявшего ему, а также всех предыдущих своих покровителей ради личной выгоды. После предательства русский император распорядился отлить из серебра пятикилограммовую "медаль Иуды" и вручить ее перебежчику, напомнил он.
В современной Украине предателю Мазепе ставят памятники, печатают марки с его изображением, его портрет украшает десятигривневую купюру, а также учреждена президентская награда - крест Ивана Мазепы, которую вручают в том числе "ученым", переписывающим историю, рассказал Мягков.
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