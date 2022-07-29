https://ria.ru/20220729/mariupol-1806003276.html

Мариуполь полностью запитан водой, сообщили в МЧС ДНР

Мариуполь полностью запитан водой, сообщили в МЧС ДНР - РИА Новости, 29.07.2022

Мариуполь полностью запитан водой, сообщили в МЧС ДНР

Мариуполь полностью запитан водой, к электроэнергии подключены все насосные станции в городе, сообщил РИА Новости глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T23:03

2022-07-29T23:03

2022-07-29T23:03

в мире

жкх

мариуполь

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 29 июл - РИА Новости. Мариуполь полностью запитан водой, к электроэнергии подключены все насосные станции в городе, сообщил РИА Новости глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.По его словам, это позволяет горожанам жить "в более-менее нормальных условиях". "Сейчас активно проводятся работы по восстановлению Мариуполя строительными организациями. Это восстановление школ, детских садов, объектов многоквартирного фонда. Возводится новая жилая застройка, пятиэтажные дома, целый микрорайон сейчас делается. Мы планируем, что в осенне-зимний период мы войдем с водой, электричеством, газом и отоплением", - добавил министр.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.Кроме того, в пятницу Кострубицкий посетил город Красный Лиман к северо-востоку от Славянска, вернувшийся под контроль ДНР в конце мая."В первую очередь восстанавливаются линии электро-, газо- и водоснабжения, проводятся обеспечение мобильной связью, выплата пенсий и социальных пособий, выдача гуманитарной помощи. И, конечно же, проводтся работы по разминированию освобожденных территорий", - сказал министр.Он также отметил, что в разрушенных школах в указанном районе сотрудники МЧС республики разбирают завалы и убирают конструкции, несущие угрозу для жизни. Мы ждем оценку строителей, которые приступят к восстановлению этих школ, чтобы дети с 1 сентября могли посещать учебные заведения", - добавил Кострубицкий.

https://ria.ru/20220727/mariupol-1805222335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, мариуполь, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)