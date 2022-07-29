https://ria.ru/20220729/mango-1805859510.html

Магазины Mango начали распродажу летней коллекции

Магазины Mango начали распродажу летней коллекции - РИА Новости, 29.07.2022

Магазины Mango начали распродажу летней коллекции

Магазины испанского бренда одежды Mango, возобновившие работу в московских торговых центрах, распродают остатки - новые поставки ожидаются в конце августа,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:11

2022-07-29T14:11

2022-07-29T14:11

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Магазины испанского бренда одежды Mango, возобновившие работу в московских торговых центрах, распродают остатки - новые поставки ожидаются в конце августа, сообщил РИА Новости один из сотрудников компании.В пятницу представители "Авиапарка" и "Атриума" рассказали РИА Новости, что магазины Mango заработали в этих торговых центрах."Новой летней коллекции не будет, ближайшие поставки ожидаются в конце августа и это будет уже осенняя коллекция", - сказал сотрудник. В магазине также добавили, что распродажа продлится примерно до конца августа.На данный момент в магазинах в основном представлены тёплые вещи и аксессуары, а также верхняя одежда. На ряд моделей установлены скидки, однако цены на представленные товары стали выше, чем было до закрытия магазинов.При этом на русскоязычной версии сайта по-прежнему находится информация о том, что в связи с "определёнными операционными проблемами, с которыми компания Mango столкнулась в последнее время", работа корпоративных магазинов и сайта временно приостановлена.Ранее стало известно, что ритейлер Mango, приостановивший работу в России, решил отказаться от прямых продаж в стране, передав 55 собственных магазинов франчайзи. Всего у него 120 торговых точек в России, остальные 65 - франшизы, которые продолжали продавать имеющиеся на складах товары.

https://ria.ru/20220728/aktivy-1805586583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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