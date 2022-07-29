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В Молдавии от малярии умер беженец с Украины - РИА Новости, 29.07.2022
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В Молдавии от малярии умер беженец с Украины
В Молдавии от малярии умер беженец с Украины - РИА Новости, 29.07.2022
В Молдавии от малярии умер беженец с Украины
В Молдавии от тропической малярии скончался беженец с Украины, который прибыл в страну 29 июня, говорится в сообщении Национального агентства общественного... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:11
2022-07-29T17:14
в мире
здоровье - общество
ион кику
молдавия
украина
западная африка
малярия
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КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. В Молдавии от тропической малярии скончался беженец с Украины, который прибыл в страну 29 июня, говорится в сообщении Национального агентства общественного здоровья."Мужчина 1989 года рождения, служивший в Одесском морском флоте, до того, как перебрался в Молдавию, находился в Западной Африке с февраля по 28 июня. В результате эпидемиологического расследования было установлено, что он прибыл в нашу страну 29 июня, к этому моменту он уже был инфицирован, а первые приступы лихорадки проявились 12 июля", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в Молдавии все зарегистрированные за последние несколько десятилетий случаи малярии были завозными, а с 2019 по 2021 годы обнаружили это заболевание у 7 пациентов, вернувшихся из-за границы.Ранее о смерти беженца с Украины сообщил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр Ион Кику. Он опубликовал соответствующий документ, сопроводив его текстом, в котором раскритиковал нерасторопность молдавских властей, которые не интересовалось историей путешествий погибшего беженца.
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в мире, здоровье - общество, ион кику, молдавия, украина, западная африка, малярия
17:11 29.07.2022 (обновлено: 17:14 29.07.2022)
 
В Молдавии от малярии умер беженец с Украины

В Молдавии от тропической малярии умер беженец с Украины

© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. В Молдавии от тропической малярии скончался беженец с Украины, который прибыл в страну 29 июня, говорится в сообщении Национального агентства общественного здоровья.
"Мужчина 1989 года рождения, служивший в Одесском морском флоте, до того, как перебрался в Молдавию, находился в Западной Африке с февраля по 28 июня. В результате эпидемиологического расследования было установлено, что он прибыл в нашу страну 29 июня, к этому моменту он уже был инфицирован, а первые приступы лихорадки проявились 12 июля", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в Молдавии все зарегистрированные за последние несколько десятилетий случаи малярии были завозными, а с 2019 по 2021 годы обнаружили это заболевание у 7 пациентов, вернувшихся из-за границы.
Ранее о смерти беженца с Украины сообщил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр Ион Кику. Он опубликовал соответствующий документ, сопроводив его текстом, в котором раскритиковал нерасторопность молдавских властей, которые не интересовалось историей путешествий погибшего беженца.
Комар - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
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