В Тюменской области возбудили дело против пенсионерки из-за мака на огороде
В Тюменской области против пенсионерки возбудили дело из-за кустов мака на огороде
Цветок мака. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Дело о культивации мака завели на 73-летнюю жительницу деревни Заводопетровское Тюменской области после того, как соседи пенсионерки сообщили участковому о кустах мака в ее огороде, родственники уверяют, что бабушка выращивала мак для булочек.
"Сотрудник полиции на территории домовладения обнаружил посадки мака в количестве около 300 кустов с признаками культивации, которые были изъяты и направлены на экспертизу. По заключению экспертизы оказалось, что растение является наркосодержащим… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры", - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.
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Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Согласно Уголовному кодексу РФ, по инкриминируемой пенсионерке статье предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
В пресс-службе уточнили, что о соседке, которая выращивает на своих грядках мак, участковому уполномоченному полиции сообщили жители деревни Заводопетровское и попросили его принять меры.
При этом родные женщины, чьи слова приводит один из Telegram-каналов, утверждают, что пенсионерка выращивала мак для добавления в выпечку.