Рейтинг@Mail.ru
В Тюменской области возбудили дело против пенсионерки из-за мака на огороде - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/mak-1805966785.html
В Тюменской области возбудили дело против пенсионерки из-за мака на огороде
В Тюменской области возбудили дело против пенсионерки из-за мака на огороде - РИА Новости, 29.07.2022
В Тюменской области возбудили дело против пенсионерки из-за мака на огороде
Дело о культивации мака завели на 73-летнюю жительницу деревни Заводопетровское Тюменской области после того, как соседи пенсионерки сообщили участковому о... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:09
2022-07-29T19:09
происшествия
тюменская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572311430_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_ebeeab4b8c69df6a8a0aa4b1dc6a9457.jpg
ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Дело о культивации мака завели на 73-летнюю жительницу деревни Заводопетровское Тюменской области после того, как соседи пенсионерки сообщили участковому о кустах мака в ее огороде, родственники уверяют, что бабушка выращивала мак для булочек."Сотрудник полиции на территории домовладения обнаружил посадки мака в количестве около 300 кустов с признаками культивации, которые были изъяты и направлены на экспертизу. По заключению экспертизы оказалось, что растение является наркосодержащим… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры", - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Согласно Уголовному кодексу РФ, по инкриминируемой пенсионерке статье предусмотрено до 8 лет лишения свободы.В пресс-службе уточнили, что о соседке, которая выращивает на своих грядках мак, участковому уполномоченному полиции сообщили жители деревни Заводопетровское и попросили его принять меры.При этом родные женщины, чьи слова приводит один из Telegram-каналов, утверждают, что пенсионерка выращивала мак для добавления в выпечку.
https://ria.ru/20220420/ogon-1784532624.html
https://ria.ru/20220417/spasatel-1783983568.html
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572311430_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_c3fc000c1abd0612c21012cd16b37c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
19:09 29.07.2022
 
В Тюменской области возбудили дело против пенсионерки из-за мака на огороде

В Тюменской области против пенсионерки возбудили дело из-за кустов мака на огороде

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЦветок мака
Цветок мака - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Цветок мака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Дело о культивации мака завели на 73-летнюю жительницу деревни Заводопетровское Тюменской области после того, как соседи пенсионерки сообщили участковому о кустах мака в ее огороде, родственники уверяют, что бабушка выращивала мак для булочек.
"Сотрудник полиции на территории домовладения обнаружил посадки мака в количестве около 300 кустов с признаками культивации, которые были изъяты и направлены на экспертизу. По заключению экспертизы оказалось, что растение является наркосодержащим… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры", - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 16:39
На тульскую пенсионерку, потушившую Вечный огонь, завели дело
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Согласно Уголовному кодексу РФ, по инкриминируемой пенсионерке статье предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
В пресс-службе уточнили, что о соседке, которая выращивает на своих грядках мак, участковому уполномоченному полиции сообщили жители деревни Заводопетровское и попросили его принять меры.
При этом родные женщины, чьи слова приводит один из Telegram-каналов, утверждают, что пенсионерка выращивала мак для добавления в выпечку.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 17:38
В Одинцово задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя
 
ПроисшествияТюменская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала