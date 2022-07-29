https://ria.ru/20220729/mak-1805966785.html

В Тюменской области возбудили дело против пенсионерки из-за мака на огороде

В Тюменской области возбудили дело против пенсионерки из-за мака на огороде - РИА Новости, 29.07.2022

В Тюменской области возбудили дело против пенсионерки из-за мака на огороде

Дело о культивации мака завели на 73-летнюю жительницу деревни Заводопетровское Тюменской области после того, как соседи пенсионерки сообщили участковому о... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T19:09

2022-07-29T19:09

2022-07-29T19:09

происшествия

тюменская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Дело о культивации мака завели на 73-летнюю жительницу деревни Заводопетровское Тюменской области после того, как соседи пенсионерки сообщили участковому о кустах мака в ее огороде, родственники уверяют, что бабушка выращивала мак для булочек."Сотрудник полиции на территории домовладения обнаружил посадки мака в количестве около 300 кустов с признаками культивации, которые были изъяты и направлены на экспертизу. По заключению экспертизы оказалось, что растение является наркосодержащим… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры", - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Согласно Уголовному кодексу РФ, по инкриминируемой пенсионерке статье предусмотрено до 8 лет лишения свободы.В пресс-службе уточнили, что о соседке, которая выращивает на своих грядках мак, участковому уполномоченному полиции сообщили жители деревни Заводопетровское и попросили его принять меры.При этом родные женщины, чьи слова приводит один из Telegram-каналов, утверждают, что пенсионерка выращивала мак для добавления в выпечку.

https://ria.ru/20220420/ogon-1784532624.html

https://ria.ru/20220417/spasatel-1783983568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тюменская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)