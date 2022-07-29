Рейтинг@Mail.ru
Британский суд отказал Мадуро в доступе к венесуэльскому золоту - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/maduro-1805872677.html
Британский суд отказал Мадуро в доступе к венесуэльскому золоту
Британский суд отказал Мадуро в доступе к венесуэльскому золоту - РИА Новости, 29.07.2022
Британский суд отказал Мадуро в доступе к венесуэльскому золоту
Высокий суд Великобритании отклонил иск президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в Венесуэлу золотых слитков на сумму около двух миллиардов долларов,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:58
2022-07-29T14:58
в мире
николас мадуро
венесуэла
великобритания
хуан гуаидо
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1920x0_80_0_0_dbd452951c318c424db1e6e63826464d.jpg
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Высокий суд Великобритании отклонил иск президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в Венесуэлу золотых слитков на сумму около двух миллиардов долларов, хранящихся в подземном хранилище Банка Англии в Лондоне, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс."Судья Великобритании Сара Кокерилл вынесла решение в пользу правительства лидера оппозиции Хуана Гуаидо касательно назначений в Центральный Банк Венесуэлы (BCV), сделанных Гуаидо", - сообщает агентство.Она постановила, что решения Верховного суда Венесуэлы не могут быть признаны английским правом, и одной из причин является тот фактор, что в суде находится много судей, поддерживающих Мадуро, отмечает Франс Пресс.Центральный банк Венесуэлы рассматривает возможность подачи апелляции, говорится в статье.Ранее Высокий суд вынес решение в пользу совета самопровозглашенного президента Гуаидо, однако правительство Мадуро успешно подало апелляцию. После этого совет Гуаидо подал апелляцию в Верховный суд, который частично удовлетворил его иск, однако вернул судебное разбирательство в Арбитражный суд. Главным вопросом в этом деле является то, какая из двух сторон (президент Венесуэлы Николас Мадуро или Гуаидо) имеет право отдавать распоряжения от имени Центробанка Венесуэлы.Власти Великобритании неоднократно заявляли, что страна продолжает признавать Национальную ассамблею Венесуэлы под руководством Гуаидо, избранную в 2015 году, а не новый состав парламента, избранный в конце 2020 года.Рассмотрение спора между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков на 930 миллионов евро, хранящихся в Великобритании, продолжается в Лондоне уже третий год. Лондонский суд признал законность "временного президентства" оппозиционного лидера Хуана Гуаидо как аргумент, чтобы не возвращать золото действующему правительству Венесуэлы. Позднее Апелляционный суд Англии принял сторону Банка Венесуэлы, который обжаловал решение лондонского суда.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
https://ria.ru/20220719/diversii-1803357527.html
https://ria.ru/20220624/venesuela-1797722349.html
венесуэла
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47623e7ee84cadb1f4a551b445c23a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николас мадуро, венесуэла, великобритания, хуан гуаидо, лондон
14:58 29.07.2022
 
Британский суд отказал Мадуро в доступе к венесуэльскому золоту

Британский суд отказал Мадуро в доступе к золоту на сумму около двух миллиардов долларов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Высокий суд Великобритании отклонил иск президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в Венесуэлу золотых слитков на сумму около двух миллиардов долларов, хранящихся в подземном хранилище Банка Англии в Лондоне, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс.
"Судья Великобритании Сара Кокерилл вынесла решение в пользу правительства лидера оппозиции Хуана Гуаидо касательно назначений в Центральный Банк Венесуэлы (BCV), сделанных Гуаидо", - сообщает агентство.
Венесуэльский нефтяник - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 04:25
В Венесуэле обвинили США в диверсиях на нефтяных объектах страны
Она постановила, что решения Верховного суда Венесуэлы не могут быть признаны английским правом, и одной из причин является тот фактор, что в суде находится много судей, поддерживающих Мадуро, отмечает Франс Пресс.
Центральный банк Венесуэлы рассматривает возможность подачи апелляции, говорится в статье.
Ранее Высокий суд вынес решение в пользу совета самопровозглашенного президента Гуаидо, однако правительство Мадуро успешно подало апелляцию. После этого совет Гуаидо подал апелляцию в Верховный суд, который частично удовлетворил его иск, однако вернул судебное разбирательство в Арбитражный суд. Главным вопросом в этом деле является то, какая из двух сторон (президент Венесуэлы Николас Мадуро или Гуаидо) имеет право отдавать распоряжения от имени Центробанка Венесуэлы.
Власти Великобритании неоднократно заявляли, что страна продолжает признавать Национальную ассамблею Венесуэлы под руководством Гуаидо, избранную в 2015 году, а не новый состав парламента, избранный в конце 2020 года.
Рассмотрение спора между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков на 930 миллионов евро, хранящихся в Великобритании, продолжается в Лондоне уже третий год. Лондонский суд признал законность "временного президентства" оппозиционного лидера Хуана Гуаидо как аргумент, чтобы не возвращать золото действующему правительству Венесуэлы. Позднее Апелляционный суд Англии принял сторону Банка Венесуэлы, который обжаловал решение лондонского суда.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Венесуэла - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 03:30
Венесуэльский депутат: страны НАТО провоцируют продовольственный кризис
 
В миреНиколас МадуроВенесуэлаВеликобританияХуан ГуаидоЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала