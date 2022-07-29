https://ria.ru/20220729/maduro-1805872677.html

Британский суд отказал Мадуро в доступе к венесуэльскому золоту

Британский суд отказал Мадуро в доступе к венесуэльскому золоту - РИА Новости, 29.07.2022

Британский суд отказал Мадуро в доступе к венесуэльскому золоту

Высокий суд Великобритании отклонил иск президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в Венесуэлу золотых слитков на сумму около двух миллиардов долларов,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:58

2022-07-29T14:58

2022-07-29T14:58

в мире

николас мадуро

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хуан гуаидо

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Высокий суд Великобритании отклонил иск президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в Венесуэлу золотых слитков на сумму около двух миллиардов долларов, хранящихся в подземном хранилище Банка Англии в Лондоне, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс."Судья Великобритании Сара Кокерилл вынесла решение в пользу правительства лидера оппозиции Хуана Гуаидо касательно назначений в Центральный Банк Венесуэлы (BCV), сделанных Гуаидо", - сообщает агентство.Она постановила, что решения Верховного суда Венесуэлы не могут быть признаны английским правом, и одной из причин является тот фактор, что в суде находится много судей, поддерживающих Мадуро, отмечает Франс Пресс.Центральный банк Венесуэлы рассматривает возможность подачи апелляции, говорится в статье.Ранее Высокий суд вынес решение в пользу совета самопровозглашенного президента Гуаидо, однако правительство Мадуро успешно подало апелляцию. После этого совет Гуаидо подал апелляцию в Верховный суд, который частично удовлетворил его иск, однако вернул судебное разбирательство в Арбитражный суд. Главным вопросом в этом деле является то, какая из двух сторон (президент Венесуэлы Николас Мадуро или Гуаидо) имеет право отдавать распоряжения от имени Центробанка Венесуэлы.Власти Великобритании неоднократно заявляли, что страна продолжает признавать Национальную ассамблею Венесуэлы под руководством Гуаидо, избранную в 2015 году, а не новый состав парламента, избранный в конце 2020 года.Рассмотрение спора между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков на 930 миллионов евро, хранящихся в Великобритании, продолжается в Лондоне уже третий год. Лондонский суд признал законность "временного президентства" оппозиционного лидера Хуана Гуаидо как аргумент, чтобы не возвращать золото действующему правительству Венесуэлы. Позднее Апелляционный суд Англии принял сторону Банка Венесуэлы, который обжаловал решение лондонского суда.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20220719/diversii-1803357527.html

https://ria.ru/20220624/venesuela-1797722349.html

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в мире, николас мадуро, венесуэла, великобритания, хуан гуаидо, лондон