https://ria.ru/20220729/lnr-1805971867.html

Силы ЛНР успешно развивают наступление на Соледар

Силы ЛНР успешно развивают наступление на Соледар - РИА Новости, 29.07.2022

Силы ЛНР успешно развивают наступление на Соледар

Народная милиция Луганской Народной республики рассказала о ходе наступления на Соледар. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T19:29

2022-07-29T19:29

2022-07-29T19:46

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

луганская народная республика

артемовск

соледар

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ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной республики рассказала о ходе наступления на Соледар."Военнослужащие НМ ЛНР успешно развивают наступление на Соледар", — говорится в Telegram-канале ведомства.Соледар расположен в 20 километрах от Артемовска, который сейчас находится под контролем Киева и где расположен крупный транспортный узел.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял, что союзные силы республики и российские войска закрепились в 2,5 километра от Соледара и оттуда наступают на город.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220729/artemovsk-1805881824.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

артемовск

соледар

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в мире, иван филипоненко, луганская народная республика, артемовск, соледар