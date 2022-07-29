https://ria.ru/20220729/lgoty-1805952443.html

Евраев: эффект от продления льгот для резидентов ТОСЭР будет существенным

Евраев: эффект от продления льгот для резидентов ТОСЭР будет существенным - РИА Новости, 29.07.2022

Евраев: эффект от продления льгот для резидентов ТОСЭР будет существенным

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев считает, что экономический эффект от продления льгот для резидентов территорий... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:21

2022-07-29T18:21

2022-07-29T18:21

ярославская область

экономика

максим решетников

ярославская область

россия

тутаев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев считает, что экономический эффект от продления льгот для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) будет очень существенным для региона.По данным правительства региона, в пятницу во время визита в Ярославскую область министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что резиденты ТОСЭР в моногородах в ближайшие два года по-прежнему будут платить пониженные взносы. Решение, принятое правительством России, позволит сгладить последствия ограничительных мер, вызванных COVID-19, из-за которых многие компании не смогли в полной мере реализовать свои инвестиционные планы.Уточняется, что в Ярославской области созданы три ТОСЭР: в Тутаеве, Гаврилов-Яме и Ростове. Общий объем инвестиций резидентов этих площадок составит более 8 миллиардов рублей, будет создано свыше 3 тысяч рабочих мест. Более половины запланированных средств уже вложено в создание и развитие производств, благодаря чему появилось почти полторы тысячи рабочих мест. Глава региона выразил уверенность, что принятое решение о продлении срока действия льгот привлечет новых инвесторов в моногорода и будет способствовать снижению уровня безработицы и пополнению областного бюджета.В пятницу, как отмечается в сообщении, Решетников вместе с Евраевым и полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щеголевым посетил предприятия промышленного парка "Мастер" на ТОСЭР "Тутаев", где размещено 17 производств, на которых работают более 650 человек. Оборот продукции за год вырос вдвое, объем налоговых и таможенных платежей – на четверть, а инвестиции в основной капитал увеличились на 87%.Кроме того, официальные лица посетили площадку созданного по инициативе областного правительства Регионального центра инжиниринга, где предприятиям помогают получить статус резидента ТОСЭР, оказывают консультационные услуги. Еще одним пунктом рабочей программы стал Тутаевский моторный завод. Предприятие специализируется на выпуске дизельных двигателей для различной техники и входит в перечень компаний стратегического значения для страны, подчеркивает пресс-служба правительства Ярославской области.

https://ria.ru/20220722/dogazifikatsiya-1804412658.html

ярославская область

россия

тутаев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, максим решетников, ярославская область, россия, тутаев