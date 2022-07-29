https://ria.ru/20220729/letchiki-1805824792.html
СМИ сообщили, что шведские военные летчики готовы уйти в отставку
СМИ сообщили, что шведские военные летчики готовы уйти в отставку - РИА Новости, 29.07.2022
СМИ сообщили, что шведские военные летчики готовы уйти в отставку
Вооруженные силы Швеции переживают кадровый кризис, испытывая серьезную нехватку профессиональных офицеров, а половина летчиков-истребителей грозятся уйти в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:31
2022-07-29T12:31
2022-07-29T12:31
в мире
петер хультквист
швеция
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Швеции переживают кадровый кризис, испытывая серьезную нехватку профессиональных офицеров, а половина летчиков-истребителей грозятся уйти в отставку, сообщает газета Aftonbladet.Как отмечает издание, в середине июля летчики выразили недовольство условиями труда, а также пенсионными соглашениями. Около половины из них пригрозили уйти в отставку осенью."Вооруженные силы находятся в эпицентре кадрового кризиса. Пилоты истребителей угрожают уйти в отставку, в то время как существует большая нехватка офицеров... Перевооружение вооруженных сил Швеции столкнулось с серьезными проблемами. Половина пилотов пригрозили уйти в отставку или в отпуск этой осенью из-за ухудшения условий труда и пенсионных соглашений", - пишет газета.Министр обороны Швеции Петер Хультквист, чьи слова приводит издание, выразил надежду, что проблему удастся решить.
https://ria.ru/20220722/vvs-1804407982.html
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в мире, петер хультквист, швеция
СМИ сообщили, что шведские военные летчики готовы уйти в отставку
Aftonbladet: половина шведских пилотов ВВС готова уйти в отставку из-за условий работы