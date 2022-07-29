Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили, что шведские военные летчики готовы уйти в отставку - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/letchiki-1805824792.html
СМИ сообщили, что шведские военные летчики готовы уйти в отставку
СМИ сообщили, что шведские военные летчики готовы уйти в отставку - РИА Новости, 29.07.2022
СМИ сообщили, что шведские военные летчики готовы уйти в отставку
Вооруженные силы Швеции переживают кадровый кризис, испытывая серьезную нехватку профессиональных офицеров, а половина летчиков-истребителей грозятся уйти в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:31
2022-07-29T12:31
в мире
петер хультквист
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Швеции переживают кадровый кризис, испытывая серьезную нехватку профессиональных офицеров, а половина летчиков-истребителей грозятся уйти в отставку, сообщает газета Aftonbladet.Как отмечает издание, в середине июля летчики выразили недовольство условиями труда, а также пенсионными соглашениями. Около половины из них пригрозили уйти в отставку осенью."Вооруженные силы находятся в эпицентре кадрового кризиса. Пилоты истребителей угрожают уйти в отставку, в то время как существует большая нехватка офицеров... Перевооружение вооруженных сил Швеции столкнулось с серьезными проблемами. Половина пилотов пригрозили уйти в отставку или в отпуск этой осенью из-за ухудшения условий труда и пенсионных соглашений", - пишет газета.Министр обороны Швеции Петер Хультквист, чьи слова приводит издание, выразил надежду, что проблему удастся решить.
https://ria.ru/20220722/vvs-1804407982.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfef142252267d2100597f64788f7464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, петер хультквист, швеция
12:31 29.07.2022
 
СМИ сообщили, что шведские военные летчики готовы уйти в отставку

Aftonbladet: половина шведских пилотов ВВС готова уйти в отставку из-за условий работы

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Швеции переживают кадровый кризис, испытывая серьезную нехватку профессиональных офицеров, а половина летчиков-истребителей грозятся уйти в отставку, сообщает газета Aftonbladet.
Как отмечает издание, в середине июля летчики выразили недовольство условиями труда, а также пенсионными соглашениями. Около половины из них пригрозили уйти в отставку осенью.
"Вооруженные силы находятся в эпицентре кадрового кризиса. Пилоты истребителей угрожают уйти в отставку, в то время как существует большая нехватка офицеров... Перевооружение вооруженных сил Швеции столкнулось с серьезными проблемами. Половина пилотов пригрозили уйти в отставку или в отпуск этой осенью из-за ухудшения условий труда и пенсионных соглашений", - пишет газета.
Министр обороны Швеции Петер Хультквист, чьи слова приводит издание, выразил надежду, что проблему удастся решить.
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 20:51
ВВС Британии приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon
 
В миреПетер ХультквистШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала