https://ria.ru/20220729/letchiki-1805824792.html

СМИ сообщили, что шведские военные летчики готовы уйти в отставку

СМИ сообщили, что шведские военные летчики готовы уйти в отставку - РИА Новости, 29.07.2022

СМИ сообщили, что шведские военные летчики готовы уйти в отставку

Вооруженные силы Швеции переживают кадровый кризис, испытывая серьезную нехватку профессиональных офицеров, а половина летчиков-истребителей грозятся уйти в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:31

2022-07-29T12:31

2022-07-29T12:31

в мире

петер хультквист

швеция

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Швеции переживают кадровый кризис, испытывая серьезную нехватку профессиональных офицеров, а половина летчиков-истребителей грозятся уйти в отставку, сообщает газета Aftonbladet.Как отмечает издание, в середине июля летчики выразили недовольство условиями труда, а также пенсионными соглашениями. Около половины из них пригрозили уйти в отставку осенью."Вооруженные силы находятся в эпицентре кадрового кризиса. Пилоты истребителей угрожают уйти в отставку, в то время как существует большая нехватка офицеров... Перевооружение вооруженных сил Швеции столкнулось с серьезными проблемами. Половина пилотов пригрозили уйти в отставку или в отпуск этой осенью из-за ухудшения условий труда и пенсионных соглашений", - пишет газета.Министр обороны Швеции Петер Хультквист, чьи слова приводит издание, выразил надежду, что проблему удастся решить.

https://ria.ru/20220722/vvs-1804407982.html

швеция

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в мире, петер хультквист, швеция