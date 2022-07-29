https://ria.ru/20220729/lavrov-1805987477.html

Лавров заявил Блинкену, что поставки оружия Украине затягивают конфликт

Лавров заявил Блинкену, что поставки оружия Украине затягивают конфликт - РИА Новости, 29.07.2022

Лавров заявил Блинкену, что поставки оружия Украине затягивают конфликт

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:53

2022-07-29T20:53

2022-07-29T20:53

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы."Внимание госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы", - сообщили в МИД РФ.

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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр