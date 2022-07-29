16:32 29.07.2022 (обновлено: 18:02 29.07.2022)
В Латвии пересекающих границу россиян обязывают осудить спецоперацию
Въезжающих из России в Латвию обязывают подписывать документ об осуждении спецоперации
© Sputnik / Игорь МейденБаннер на латвийско-белорусской границе
© Sputnik / Игорь Мейден
Баннер на латвийско-белорусской границе. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Граждан, въезжающих в Латвию из РФ, обязывают подписывать документ об осуждении российской спецоперации на Украине, в противном случае их не впускают в страну, сообщил в пятницу портал LSM со ссылкой на службу государственной безопасности Латвии.
"Иностранцы, въезжающие в Латвию из... России или... Белоруссии, подвергаются усиленным проверкам на пунктах пограничного контроля... Целью проверок является выявление лиц, которые поддерживают (спецоперацию) России... и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии. В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, когда-то служили в силовых структурах России или Белоруссии", - говорится в сообщении.
Как сообщает LSM, некоторые жители Латвии выразили возмущение в социальных сетях тем, что выезжающих из России заставляют подписывать документ об осуждении российской спецоперации.
"К настоящему моменту во въезде в Латвию на границе отказали 62 иностранцам, в том числе 41 гражданину России, 14 гражданам Белоруссии, а также семи гражданам других стран, которые, по мнению Службы госбезопасности, могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии. Для лиц, у которых была действующая виза для поездок в Шенгенскую зону, она аннулирована", - говорится в сообщении.
LSM также приводит рассказ жительницы Риги, мужа которой, гражданина РФ, при въезде в Латвию на границе заставили подписать "документ на русском и английском языках без опознавательных знаков" об осуждении действий России на Украине, в противном случае угрожали не вернуть ему документы и аннулировать постоянный вид на жительство.
Как отмечает издание, министерство иностранных дел Латвии получило ноту из России насчет отношения пограничников к российским гражданам, желающим въехать в Латвию. "Протестовать против того, что мы делаем или не делаем на нашей национальной территории, защищая нашу безопасность и снижая риски, бессмысленно. Мы будем продолжать действовать в интересах нашей безопасности", - приводит LSM ответ главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса.