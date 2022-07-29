https://ria.ru/20220729/kurily-1805871052.html

Посол в Токио призвал не беспокоиться из-за учений России на юге Курил

Посол в Токио призвал не беспокоиться из-за учений России на юге Курил - РИА Новости, 29.07.2022

Посол в Токио призвал не беспокоиться из-за учений России на юге Курил

Японии не стоит беспокоиться из-за военных учений России в южной части Курил, они не направлены против других стран, заявил в пятницу посол РФ в Токио Михаил... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:51

2022-07-29T14:51

2022-07-29T14:59

спор вокруг статуса курильских островов

россия

япония

в мире

курильские острова

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Японии не стоит беспокоиться из-за военных учений России в южной части Курил, они не направлены против других стран, заявил в пятницу посол РФ в Токио Михаил Галузин."Для беспокойства у японской стороны нет никаких оснований, поскольку наши военные учения не направлены против какой-либо третьей страны, это отработка наших военных возможностей в условиях, когда как раз мы имеем гораздо больше оснований беспокоиться, чем кто-либо другой в этом районе", - сказал Галузин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, именно США, которые проводят "открыто недружественную, по сути враждебную политику" в отношении РФ, имеют в Японии и в целом в регионе "очень серьезные военные контингенты".

https://ria.ru/20220609/yaponiya-1794170431.html

россия

япония

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

спор вокруг статуса курильских островов, россия, япония, в мире, курильские острова, вооруженные силы рф