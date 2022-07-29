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Посол в Токио призвал не беспокоиться из-за учений России на юге Курил - РИА Новости, 29.07.2022
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Посол в Токио призвал не беспокоиться из-за учений России на юге Курил
Посол в Токио призвал не беспокоиться из-за учений России на юге Курил - РИА Новости, 29.07.2022
Посол в Токио призвал не беспокоиться из-за учений России на юге Курил
Японии не стоит беспокоиться из-за военных учений России в южной части Курил, они не направлены против других стран, заявил в пятницу посол РФ в Токио Михаил... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:51
2022-07-29T14:59
спор вокруг статуса курильских островов
россия
япония
в мире
курильские острова
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Японии не стоит беспокоиться из-за военных учений России в южной части Курил, они не направлены против других стран, заявил в пятницу посол РФ в Токио Михаил Галузин."Для беспокойства у японской стороны нет никаких оснований, поскольку наши военные учения не направлены против какой-либо третьей страны, это отработка наших военных возможностей в условиях, когда как раз мы имеем гораздо больше оснований беспокоиться, чем кто-либо другой в этом районе", - сказал Галузин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, именно США, которые проводят "открыто недружественную, по сути враждебную политику" в отношении РФ, имеют в Японии и в целом в регионе "очень серьезные военные контингенты".
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россия
япония
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спор вокруг статуса курильских островов, россия, япония, в мире, курильские острова, вооруженные силы рф
14:51 29.07.2022 (обновлено: 14:59 29.07.2022)
 
Посол в Токио призвал не беспокоиться из-за учений России на юге Курил

Посол в Токио Галузин: учения России в южной части Курил не направлены против других стран

© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкВоенный корабль во время учений в акватории Японского моря
Военный корабль во время учений в акватории Японского моря - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Военный корабль во время учений в акватории Японского моря. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Японии не стоит беспокоиться из-за военных учений России в южной части Курил, они не направлены против других стран, заявил в пятницу посол РФ в Токио Михаил Галузин.
"Для беспокойства у японской стороны нет никаких оснований, поскольку наши военные учения не направлены против какой-либо третьей страны, это отработка наших военных возможностей в условиях, когда как раз мы имеем гораздо больше оснований беспокоиться, чем кто-либо другой в этом районе", - сказал Галузин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, именно США, которые проводят "открыто недружественную, по сути враждебную политику" в отношении РФ, имеют в Японии и в целом в регионе "очень серьезные военные контингенты".
Рыба - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Спор вокруг статуса Курильских острововРоссияЯпонияВ миреКурильские островаВооруженные силы РФ
 
 
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