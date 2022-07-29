https://ria.ru/20220729/kurily-1805871052.html
Посол в Токио призвал не беспокоиться из-за учений России на юге Курил
Посол в Токио призвал не беспокоиться из-за учений России на юге Курил - РИА Новости, 29.07.2022
Посол в Токио призвал не беспокоиться из-за учений России на юге Курил
Японии не стоит беспокоиться из-за военных учений России в южной части Курил, они не направлены против других стран, заявил в пятницу посол РФ в Токио Михаил... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:51
2022-07-29T14:51
2022-07-29T14:59
спор вокруг статуса курильских островов
россия
япония
в мире
курильские острова
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738614753_0:220:3249:2048_1920x0_80_0_0_10e470a312ed230bb930569e80e1e65b.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Японии не стоит беспокоиться из-за военных учений России в южной части Курил, они не направлены против других стран, заявил в пятницу посол РФ в Токио Михаил Галузин."Для беспокойства у японской стороны нет никаких оснований, поскольку наши военные учения не направлены против какой-либо третьей страны, это отработка наших военных возможностей в условиях, когда как раз мы имеем гораздо больше оснований беспокоиться, чем кто-либо другой в этом районе", - сказал Галузин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, именно США, которые проводят "открыто недружественную, по сути враждебную политику" в отношении РФ, имеют в Японии и в целом в регионе "очень серьезные военные контингенты".
https://ria.ru/20220609/yaponiya-1794170431.html
россия
япония
курильские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738614753_518:0:3249:2048_1920x0_80_0_0_acbb7248b518745950a48d93cb8ac981.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спор вокруг статуса курильских островов, россия, япония, в мире, курильские острова, вооруженные силы рф
14:51 29.07.2022 (обновлено: 14:59 29.07.2022)
Посол в Токио призвал не беспокоиться из-за учений России на юге Курил
Посол в Токио Галузин: учения России в южной части Курил не направлены против других стран