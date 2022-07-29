https://ria.ru/20220729/krushenie-1806005940.html

В Грузии во время крушения вертолета погибли восемь человек

В Грузии во время крушения вертолета погибли восемь человек - РИА Новости, 29.07.2022

В Грузии во время крушения вертолета погибли восемь человек

Все восемь членов экипажа вертолета, который взорвался после падения в горах Гудаури в Грузии, погибли, также погиб иностранный турист-парапланерист, заявил... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T23:29

2022-07-29T23:29

2022-07-29T23:29

в мире

грузия

гудаури

вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Все восемь членов экипажа вертолета, который взорвался после падения в горах Гудаури в Грузии, погибли, также погиб иностранный турист-парапланерист, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.Вертолет с сотрудниками грузинских МВД и Минздрава проводил в пятницу поиски парапланеристов в горах Гудаури. В ходе поискового мероприятия вертолет разбился."Нам очень тяжело, всем, особенно семьям, их друзьям. Вы знаете, что шесть человек были нашими сотрудниками, а два - врачами скорой медицинской помощи. К сожалению, все восемь человек погибли. Один человек, летевший на параплане, получил ранения, иностранный турист, который был с ним, также погиб. Раненого грузина везут в клинику сотрудники скорой помощи", - заявил Гомелаури журналистам.Из-за крушения вертолета в Грузии 30 июля объявлен днем траура.

https://rsport.ria.ru/20220718/vertolet-1803136976.html

грузия

гудаури

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в мире, грузия, гудаури, вахтанг гомелаури