00:49 29.07.2022 (обновлено: 10:38 29.07.2022)
Американский офицер вступился за Путина
Офицер разведки морской пехоты США Риттер заявил, что в кризисе виноват Байден, а не Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты ведут себя как избалованная сверхдержава, в кризисе виноват президент США Джо Байден, а не российский лидер Владимир Путин. С таким заявлением в эфире YouTube-канала выступил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
"Мы (США. — Прим. ред.) требуем, чтобы мир действовал на наших условиях, в соответствии с нашими правилами. Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку", — сказал он.
Офицер также напомнил о попытках американского лидера Джо Байдена возложить вину за происходящее на президента России Владимира Путина. "Это не так. Виноват Джо Байден", — резюмировал Риттер.
Ранее офицер заявил, что официальной Москве удалось одержать политическую, экономическую и военную победу над Западом.
Высокопоставленный американский дипломат Час Фриман, в свою очередь, отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы, причем США будут бороться с Россией "до последнего украинца".
19 июля, 06:05В США заявили о поражении Байдена в битве за Украину
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.