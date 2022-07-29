https://ria.ru/20220729/krizis-1805739106.html

Американский офицер вступился за Путина

Американский офицер вступился за Путина - РИА Новости, 29.07.2022

Американский офицер вступился за Путина

Соединенные Штаты ведут себя как избалованная сверхдержава, в кризисе виноват президент США Джо Байден, а не российский лидер Владимир Путин. С таким заявлением РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T00:49

2022-07-29T00:49

2022-07-29T10:38

владимир путин

джо байден

россия

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты ведут себя как избалованная сверхдержава, в кризисе виноват президент США Джо Байден, а не российский лидер Владимир Путин. С таким заявлением в эфире YouTube-канала выступил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.Мир, напомнил Риттер, населяют не только американцы, но и другие люди со своими суверенными интересами и правами. Несмотря на это, США пытаются навязать свою волю не только России и Украине, но и Европе в целом.Офицер также напомнил о попытках американского лидера Джо Байдена возложить вину за происходящее на президента России Владимира Путина. "Это не так. Виноват Джо Байден", — резюмировал Риттер.Ранее офицер заявил, что официальной Москве удалось одержать политическую, экономическую и военную победу над Западом.Высокопоставленный американский дипломат Час Фриман, в свою очередь, отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы, причем США будут бороться с Россией "до последнего украинца".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220719/porazhenie-1803360033.html

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владимир путин, джо байден, россия, сша, украина, в мире