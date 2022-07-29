https://ria.ru/20220729/kredity-1805843553.html

Ивановской области одобрили два инфраструктурных кредита на развитие

Ивановской области одобрили два инфраструктурных кредита на развитие - РИА Новости, 29.07.2022

Ивановской области одобрили два инфраструктурных кредита на развитие

Ивановская область получит два инфраструктурных кредита на общую сумму 3,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:28

2022-07-29T13:28

2022-07-29T13:29

ивановская область

ивановская область

ивановский район

иваново

экономика

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ИВАНОВО, 29 июл – РИА Новости. Ивановская область получит два инфраструктурных кредита на общую сумму 3,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По итогам реализации проектов запланировано создание более двух тысяч рабочих мест. Большая часть этого инфраструктурного бюджетного кредита поступит в регион в 2024 году.В октябре 2021 года Ивановской области был одобрен первый инфраструктурный кредит в сумме 2,65 миллиарда рублей. Основная часть средств поступит в регион в 2023 году и будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов на четырех площадках - комплексное развитие особой экономической зоны "Иваново" и ТОСЭР "Наволоки", обустройство новой инвестиционной площадки в Ивановском районе инженерными сетями. Часть суммы кредита направят на развитие территории ивановских мануфактур. В этом году в регион поступило 54,5 миллиона рублей в рамках первого инфраструктурного бюджетного кредита. Средства предназначены для создания дорожной инфраструктуры в Ивановском районе.

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ивановская область

ивановский район

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, ивановский район, иваново, экономика