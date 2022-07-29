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Ивановской области одобрили два инфраструктурных кредита на развитие - РИА Новости, 29.07.2022
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Ивановской области одобрили два инфраструктурных кредита на развитие
Ивановской области одобрили два инфраструктурных кредита на развитие - РИА Новости, 29.07.2022
Ивановской области одобрили два инфраструктурных кредита на развитие
Ивановская область получит два инфраструктурных кредита на общую сумму 3,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:28
2022-07-29T13:29
ивановская область
ивановская область
ивановский район
иваново
экономика
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ИВАНОВО, 29 июл – РИА Новости. Ивановская область получит два инфраструктурных кредита на общую сумму 3,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По итогам реализации проектов запланировано создание более двух тысяч рабочих мест. Большая часть этого инфраструктурного бюджетного кредита поступит в регион в 2024 году.В октябре 2021 года Ивановской области был одобрен первый инфраструктурный кредит в сумме 2,65 миллиарда рублей. Основная часть средств поступит в регион в 2023 году и будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов на четырех площадках - комплексное развитие особой экономической зоны "Иваново" и ТОСЭР "Наволоки", обустройство новой инвестиционной площадки в Ивановском районе инженерными сетями. Часть суммы кредита направят на развитие территории ивановских мануфактур. В этом году в регион поступило 54,5 миллиона рублей в рамках первого инфраструктурного бюджетного кредита. Средства предназначены для создания дорожной инфраструктуры в Ивановском районе.
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ивановская область, ивановский район, иваново, экономика
13:28 29.07.2022 (обновлено: 13:29 29.07.2022)
 

Ивановской области одобрили два инфраструктурных кредита на развитие

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ИВАНОВО, 29 июл – РИА Новости. Ивановская область получит два инфраструктурных кредита на общую сумму 3,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Средства пойдут на развитие объектов водо- и газоснабжения, строительство дорог и очистных сооружений, обеспечение транспортной доступности в городах Иваново, Наволоки, Родники, а также в Ивановском районе", – сказал собеседник агентства. По его словам, часть средств будет направлена на строительство школы на 800 учеников.
По итогам реализации проектов запланировано создание более двух тысяч рабочих мест. Большая часть этого инфраструктурного бюджетного кредита поступит в регион в 2024 году.
В октябре 2021 года Ивановской области был одобрен первый инфраструктурный кредит в сумме 2,65 миллиарда рублей. Основная часть средств поступит в регион в 2023 году и будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов на четырех площадках - комплексное развитие особой экономической зоны "Иваново" и ТОСЭР "Наволоки", обустройство новой инвестиционной площадки в Ивановском районе инженерными сетями. Часть суммы кредита направят на развитие территории ивановских мануфактур. В этом году в регион поступило 54,5 миллиона рублей в рамках первого инфраструктурного бюджетного кредита. Средства предназначены для создания дорожной инфраструктуры в Ивановском районе.
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Ивановская областьИвановская областьИвановский районИвановоЭкономика
 
 
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