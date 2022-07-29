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В Тюменской области увеличат темп тестирования на COVID-19
В Тюменской области увеличат темп тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2022
В Тюменской области увеличат темп тестирования на COVID-19
Тестирование на коронавирус и ревакцинацию населения усилят в Тюменской области, сообщает информцентр правительства региона. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:06
2022-07-29T16:06
2022-07-29T16:06
общество
здоровье - общество
александр моор
тюменская область
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Тестирование на коронавирус и ревакцинацию населения усилят в Тюменской области, сообщает информцентр правительства региона.Вакцины от коронавируса достаточно и для взрослых, и для детей 12-17 лет, регион занимает пятое место среди субъектов России по количеству проводимых лабораторных исследований на COVID-19, заявлял ранее информцентр."В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе губернатор Тюменской области Александр Моор поручил увеличить темпы тестирования населения на коронавирус и обеспечить своевременную ревакцинацию", — говорится в сообщении.Отмечается, что в области до 1 сентября продлен режим противокоронавирусных ограничений, рост заболеваемости наблюдается почти во всех возрастных категориях.По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в области проведено 2 138 лабораторных исследований на COVID-19 (всего 4 104 453), с начала вакцинации привились против коронавируса 1 244 467 человек, полным курсом - 1 126 933.
https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html
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общество, здоровье - общество, александр моор, тюменская область, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
В Тюменской области увеличат темп тестирования на COVID-19
В Тюменской области увеличат темп тестирований на коронавирус и обеспечат ревакцинацию