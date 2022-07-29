https://ria.ru/20220729/kovid-1805899126.html

В Тюменской области увеличат темп тестирования на COVID-19

В Тюменской области увеличат темп тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2022

В Тюменской области увеличат темп тестирования на COVID-19

Тестирование на коронавирус и ревакцинацию населения усилят в Тюменской области, сообщает информцентр правительства региона. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:06

2022-07-29T16:06

2022-07-29T16:06

общество

здоровье - общество

александр моор

тюменская область

россия

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770474923_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_d5ffb178330686499fe7a47f66f119b5.jpg

ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Тестирование на коронавирус и ревакцинацию населения усилят в Тюменской области, сообщает информцентр правительства региона.Вакцины от коронавируса достаточно и для взрослых, и для детей 12-17 лет, регион занимает пятое место среди субъектов России по количеству проводимых лабораторных исследований на COVID-19, заявлял ранее информцентр."В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе губернатор Тюменской области Александр Моор поручил увеличить темпы тестирования населения на коронавирус и обеспечить своевременную ревакцинацию", — говорится в сообщении.Отмечается, что в области до 1 сентября продлен режим противокоронавирусных ограничений, рост заболеваемости наблюдается почти во всех возрастных категориях.По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в области проведено 2 138 лабораторных исследований на COVID-19 (всего 4 104 453), с начала вакцинации привились против коронавируса 1 244 467 человек, полным курсом - 1 126 933.

https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html

https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805883714.html

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, александр моор, тюменская область, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19