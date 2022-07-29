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В Косово перестанут действовать сербские документы - РИА Новости, 29.07.2022
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В Косово перестанут действовать сербские документы
В Косово перестанут действовать сербские документы - РИА Новости, 29.07.2022
В Косово перестанут действовать сербские документы
На территории Косово с 1 августа перестают действовать документы, выданные властями Сербии, владельцам этих документов будут выдавать временную справку на... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:29
2022-07-29T17:29
в мире
александр вучич
альбин курти
авто
косово
ми-35
сербия
миг-29
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БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. На территории Косово с 1 августа перестают действовать документы, выданные властями Сербии, владельцам этих документов будут выдавать временную справку на въезде, сообщают власти самопровозглашенной республики."На основании ранее принятого решения правительства... с 1 августа каждое лицо, которое пресечет границу республики Косово с личными документами, выданными властями Сербии, будет обеспечено документом для въезда и выезда", - приводит сообщение "правительства" Радио и телевидение Косово.Тем самым, отмечается в сообщении, Приштина аннулирует сербские документы на подконтрольной территории, устанавливая очередную меру равнозначности в отношениях с Белградом. Также с 1 августа в Косово начнется обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами, которая коснется сербов на севере региона и в ряде других населенных пунктов. По требованию властей, автовладельцам будет необходимо заменить эти номера на местные - с обозначением "RKS" и "гербом" самопровозглашенной территории. Со своей стороны, власти Сербии не признают такие номера на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП указанную символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ", что означает "Косово и Метохия", официальное название региона по версии Белграда.Президент Сербии Александр Вучич заявил 29 июля, что своими планами с автомобильными номерами албанские власти Косово хотят вызвать кризис и создать проблемы.Косовский "премьер" Альбин Курти 4 июля призвал живущих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили на документы непризнанного государства до 30 сентября "ради верховенства закона". По словам Курти, чтобы облегчить процедуру, автомобили не будут подвергнуты дополнительной таможенной процедуре. Он назвал это большими уступками, учитывая, что таможенный сбор за автомобиль в среднем составляет около 5 тысяч евро.В конце сентября 2021 года власти Косово запретили въезд в регион с сербскими автомобильными номерами и перебросили в населенный сербами север края спецподразделение МВД на бронетехнике. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29.
https://ria.ru/20220706/serbiya-1800789190.html
https://ria.ru/20220728/serbiya-1805587629.html
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в мире, александр вучич, альбин курти, авто, косово, ми-35, сербия, миг-29, белград (город)
17:29 29.07.2022
 
В Косово перестанут действовать сербские документы

Власти Косово заявили, что с 1 августа в стране перестанут действовать сербские документы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. На территории Косово с 1 августа перестают действовать документы, выданные властями Сербии, владельцам этих документов будут выдавать временную справку на въезде, сообщают власти самопровозглашенной республики.
"На основании ранее принятого решения правительства... с 1 августа каждое лицо, которое пресечет границу республики Косово с личными документами, выданными властями Сербии, будет обеспечено документом для въезда и выезда", - приводит сообщение "правительства" Радио и телевидение Косово.
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 19:21
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины
Тем самым, отмечается в сообщении, Приштина аннулирует сербские документы на подконтрольной территории, устанавливая очередную меру равнозначности в отношениях с Белградом. Также с 1 августа в Косово начнется обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами, которая коснется сербов на севере региона и в ряде других населенных пунктов. По требованию властей, автовладельцам будет необходимо заменить эти номера на местные - с обозначением "RKS" и "гербом" самопровозглашенной территории. Со своей стороны, власти Сербии не признают такие номера на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП указанную символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ", что означает "Косово и Метохия", официальное название региона по версии Белграда.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 29 июля, что своими планами с автомобильными номерами албанские власти Косово хотят вызвать кризис и создать проблемы.
Косовский "премьер" Альбин Курти 4 июля призвал живущих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили на документы непризнанного государства до 30 сентября "ради верховенства закона". По словам Курти, чтобы облегчить процедуру, автомобили не будут подвергнуты дополнительной таможенной процедуре. Он назвал это большими уступками, учитывая, что таможенный сбор за автомобиль в среднем составляет около 5 тысяч евро.
В конце сентября 2021 года власти Косово запретили въезд в регион с сербскими автомобильными номерами и перебросили в населенный сербами север края спецподразделение МВД на бронетехнике. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29.
Министр обороны Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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В миреАлександр ВучичАльбин КуртиАвтоКосовоМи-35СербияМиГ-29Белград (город)
 
 
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