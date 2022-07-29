https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805884907.html
COVID-19 протекает у пациентов в основном в легкой форме, заявила Голикова
COVID-19 протекает у пациентов в основном в легкой форме, заявила Голикова - РИА Новости, 29.07.2022
COVID-19 протекает у пациентов в основном в легкой форме, заявила Голикова
COVID у пациентов в России в основном протекает в легкой форме, сопоставимой с ОРВИ, но может вызвать осложнения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:36
2022-07-29T15:36
2022-07-29T15:36
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. COVID у пациентов в России в основном протекает в легкой форме, сопоставимой с ОРВИ, но может вызвать осложнения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В аппарате вице-премьера сообщили, что она провела заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."Несмотря на то, что COVID-19 в основном протекает в легкой форме и сопоставим по тяжести течения с обычным ОРВИ, он может вызывать различные осложнения. Мы просим наших граждан максимально бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих: обращаться к врачам при первых признаках простудных заболеваний, а также своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.Она также дала ряд поручений главам регионов. На заседании о мерах, принимаемых против COVID-19, рассказали глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, анна попова, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
COVID-19 протекает у пациентов в основном в легкой форме, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: коронавирус протекает у пациентов в основном в легкой форме