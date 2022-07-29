https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805884907.html

COVID-19 протекает у пациентов в основном в легкой форме, заявила Голикова

COVID-19 протекает у пациентов в основном в легкой форме, заявила Голикова - РИА Новости, 29.07.2022

COVID-19 протекает у пациентов в основном в легкой форме, заявила Голикова

COVID у пациентов в России в основном протекает в легкой форме, сопоставимой с ОРВИ, но может вызвать осложнения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:36

2022-07-29T15:36

2022-07-29T15:36

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. COVID у пациентов в России в основном протекает в легкой форме, сопоставимой с ОРВИ, но может вызвать осложнения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В аппарате вице-премьера сообщили, что она провела заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."Несмотря на то, что COVID-19 в основном протекает в легкой форме и сопоставим по тяжести течения с обычным ОРВИ, он может вызывать различные осложнения. Мы просим наших граждан максимально бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих: обращаться к врачам при первых признаках простудных заболеваний, а также своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.Она также дала ряд поручений главам регионов. На заседании о мерах, принимаемых против COVID-19, рассказали глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, анна попова, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии