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Вечорко заявил, что штамм коронавируса "кентавр" добрался до Москвы - РИА Новости, 29.07.2022
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Вечорко заявил, что штамм коронавируса "кентавр" добрался до Москвы
Вечорко заявил, что штамм коронавируса "кентавр" добрался до Москвы - РИА Новости, 29.07.2022
Вечорко заявил, что штамм коронавируса "кентавр" добрался до Москвы
Штамм вируса, COVID-19 "кентавр" "доскакал" и до Москвы, он протекает легко, но нужно вакцинироваться, написал в своем Telegram-канале главврач столичной... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:42
2022-07-29T14:43
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валерий вечорко
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Штамм вируса, COVID-19 "кентавр" "доскакал" и до Москвы, он протекает легко, но нужно вакцинироваться, написал в своем Telegram-канале главврач столичной больницы №15 им О.М. Филатова Валерий Вечорко.Ранее сообщалось, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко."Неоднократно говорил, ковид от нас никуда не уйдет, во всяком случае, пока. Вот и "кентавр" до нас доскакал – выявлен у семи человек. И хотя заболевшие переносят вирус в легкой форме, и госпитализация им не потребовалась, все же стоит помнить, что этот подвид "омикрона" отличается значительными мутациями в генетическом коде шиповидного белка, что делает его более заразным", - говорится в сообщении.Вечорко отметил, что в последние две недели наблюдается рост заболеваемости. Циркулируют в основном подвиды "омикрона", при которых болезнь протекает не так тяжело.Он подчеркнул, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых напомнил людям из групп риска о необходимости надевать маску в общественных местах и использовать антисептические средства. В силе остается и ревакцинация - раз в полгода."В ведомстве также сообщили, что необходимости вводить коронавирусные ограничения нет, поэтому наслаждаемся солнцем, фруктами, запасаемся витаминами на зиму, и вакцинируемся, если вы еще без прививки", - подытожил Вечорко.
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здоровье - общество, общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко
14:42 29.07.2022 (обновлено: 14:43 29.07.2022)
 
Вечорко заявил, что штамм коронавируса "кентавр" добрался до Москвы

Главврач больницы им. Филатова Вечорко: штамм "кентавр" доскакал до Москвы, надо привиться

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Штамм вируса, COVID-19 "кентавр" "доскакал" и до Москвы, он протекает легко, но нужно вакцинироваться, написал в своем Telegram-канале главврач столичной больницы №15 им О.М. Филатова Валерий Вечорко.
Ранее сообщалось, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице № 7 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 08:00Наука
"Кентавр" доскакал до России. Чем опасна новая мутация коронавируса
"Неоднократно говорил, ковид от нас никуда не уйдет, во всяком случае, пока. Вот и "кентавр" до нас доскакал – выявлен у семи человек. И хотя заболевшие переносят вирус в легкой форме, и госпитализация им не потребовалась, все же стоит помнить, что этот подвид "омикрона" отличается значительными мутациями в генетическом коде шиповидного белка, что делает его более заразным", - говорится в сообщении.
Вечорко отметил, что в последние две недели наблюдается рост заболеваемости. Циркулируют в основном подвиды "омикрона", при которых болезнь протекает не так тяжело.
Он подчеркнул, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых напомнил людям из групп риска о необходимости надевать маску в общественных местах и использовать антисептические средства. В силе остается и ревакцинация - раз в полгода.
"В ведомстве также сообщили, что необходимости вводить коронавирусные ограничения нет, поэтому наслаждаемся солнцем, фруктами, запасаемся витаминами на зиму, и вакцинируемся, если вы еще без прививки", - подытожил Вечорко.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 10:36Сказано в эфире
Геннадий Онищенко: "кентавр" не лидирует, но в этом и подвох
 
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