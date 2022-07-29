https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html

Вечорко заявил, что штамм коронавируса "кентавр" добрался до Москвы

Вечорко заявил, что штамм коронавируса "кентавр" добрался до Москвы - РИА Новости, 29.07.2022

Вечорко заявил, что штамм коронавируса "кентавр" добрался до Москвы

Штамм вируса, COVID-19 "кентавр" "доскакал" и до Москвы, он протекает легко, но нужно вакцинироваться, написал в своем Telegram-канале главврач столичной... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:42

2022-07-29T14:42

2022-07-29T14:43

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валерий вечорко

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Штамм вируса, COVID-19 "кентавр" "доскакал" и до Москвы, он протекает легко, но нужно вакцинироваться, написал в своем Telegram-канале главврач столичной больницы №15 им О.М. Филатова Валерий Вечорко.Ранее сообщалось, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко."Неоднократно говорил, ковид от нас никуда не уйдет, во всяком случае, пока. Вот и "кентавр" до нас доскакал – выявлен у семи человек. И хотя заболевшие переносят вирус в легкой форме, и госпитализация им не потребовалась, все же стоит помнить, что этот подвид "омикрона" отличается значительными мутациями в генетическом коде шиповидного белка, что делает его более заразным", - говорится в сообщении.Вечорко отметил, что в последние две недели наблюдается рост заболеваемости. Циркулируют в основном подвиды "омикрона", при которых болезнь протекает не так тяжело.Он подчеркнул, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых напомнил людям из групп риска о необходимости надевать маску в общественных местах и использовать антисептические средства. В силе остается и ревакцинация - раз в полгода."В ведомстве также сообщили, что необходимости вводить коронавирусные ограничения нет, поэтому наслаждаемся солнцем, фруктами, запасаемся витаминами на зиму, и вакцинируемся, если вы еще без прививки", - подытожил Вечорко.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220728/omikron-shtamm-1805504931.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко