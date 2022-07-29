https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html
Вечорко заявил, что штамм коронавируса "кентавр" добрался до Москвы
Вечорко заявил, что штамм коронавируса "кентавр" добрался до Москвы - РИА Новости, 29.07.2022
Вечорко заявил, что штамм коронавируса "кентавр" добрался до Москвы
Штамм вируса, COVID-19 "кентавр" "доскакал" и до Москвы, он протекает легко, но нужно вакцинироваться, написал в своем Telegram-канале главврач столичной... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:42
2022-07-29T14:42
2022-07-29T14:43
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Штамм вируса, COVID-19 "кентавр" "доскакал" и до Москвы, он протекает легко, но нужно вакцинироваться, написал в своем Telegram-канале главврач столичной больницы №15 им О.М. Филатова Валерий Вечорко.Ранее сообщалось, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко."Неоднократно говорил, ковид от нас никуда не уйдет, во всяком случае, пока. Вот и "кентавр" до нас доскакал – выявлен у семи человек. И хотя заболевшие переносят вирус в легкой форме, и госпитализация им не потребовалась, все же стоит помнить, что этот подвид "омикрона" отличается значительными мутациями в генетическом коде шиповидного белка, что делает его более заразным", - говорится в сообщении.Вечорко отметил, что в последние две недели наблюдается рост заболеваемости. Циркулируют в основном подвиды "омикрона", при которых болезнь протекает не так тяжело.Он подчеркнул, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых напомнил людям из групп риска о необходимости надевать маску в общественных местах и использовать антисептические средства. В силе остается и ревакцинация - раз в полгода."В ведомстве также сообщили, что необходимости вводить коронавирусные ограничения нет, поэтому наслаждаемся солнцем, фруктами, запасаемся витаминами на зиму, и вакцинируемся, если вы еще без прививки", - подытожил Вечорко.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко
14:42 29.07.2022 (обновлено: 14:43 29.07.2022)
Вечорко заявил, что штамм коронавируса "кентавр" добрался до Москвы
Главврач больницы им. Филатова Вечорко: штамм "кентавр" доскакал до Москвы, надо привиться
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Штамм вируса, COVID-19 "кентавр" "доскакал" и до Москвы, он протекает легко, но нужно вакцинироваться, написал в своем Telegram-канале
главврач столичной больницы №15 им О.М. Филатова Валерий Вечорко.
Ранее сообщалось, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве
, все болеют легко.
"Неоднократно говорил, ковид от нас никуда не уйдет, во всяком случае, пока. Вот и "кентавр" до нас доскакал – выявлен у семи человек. И хотя заболевшие переносят вирус в легкой форме, и госпитализация им не потребовалась, все же стоит помнить, что этот подвид "омикрона" отличается значительными мутациями в генетическом коде шиповидного белка, что делает его более заразным", - говорится в сообщении.
Вечорко отметил, что в последние две недели наблюдается рост заболеваемости. Циркулируют в основном подвиды "омикрона", при которых болезнь протекает не так тяжело.
Он подчеркнул, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых напомнил людям из групп риска о необходимости надевать маску в общественных местах и использовать антисептические средства. В силе остается и ревакцинация - раз в полгода.
"В ведомстве также сообщили, что необходимости вводить коронавирусные ограничения нет, поэтому наслаждаемся солнцем, фруктами, запасаемся витаминами на зиму, и вакцинируемся, если вы еще без прививки", - подытожил Вечорко.