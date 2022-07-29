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Пушилин выразил готовность посетить КНДР - РИА Новости, 29.07.2022
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Пушилин выразил готовность посетить КНДР
Пушилин выразил готовность посетить КНДР - РИА Новости, 29.07.2022
Пушилин выразил готовность посетить КНДР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин готов посетить КНДР и встретиться с главой государства Ким Чен Ыном, сообщило представительство ДНР в РФ. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:08
2022-07-29T14:24
признание днр и лнр в россии
в мире
ким чен ын
син хон чхоль (посол кндр в москве)
донецкая народная республика
кндр (северная корея)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин готов посетить КНДР и встретиться с главой государства Ким Чен Ыном, сообщило представительство ДНР в РФ.Ранее северокорейское посольство сообщило, что посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и представитель Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева обсудили в пятницу на встрече развитие двусторонних отношений."В свою очередь Ольга Макеева... передала приветствие от главы ДНР в адрес руководства КНДР и сообщила о готовности Дениса Пушилина посетить Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном, а также вручила господину Син Хон Чхолю ноту в адрес МИД Северной Кореи с предложением об установлении дипломатических отношений", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Макеева на встрече с Син Хон Чхолем также выразила готовность к сотрудничеству.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
https://ria.ru/20220714/kndr-1802445365.html
донецкая народная республика
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признание днр и лнр в россии, в мире, ким чен ын, син хон чхоль (посол кндр в москве), донецкая народная республика, кндр (северная корея), денис пушилин
14:08 29.07.2022 (обновлено: 14:24 29.07.2022)
 
Пушилин выразил готовность посетить КНДР

Пушилин выразил готовность посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин готов посетить КНДР и встретиться с главой государства Ким Чен Ыном, сообщило представительство ДНР в РФ.
Ранее северокорейское посольство сообщило, что посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и представитель Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева обсудили в пятницу на встрече развитие двусторонних отношений.
"В свою очередь Ольга Макеева... передала приветствие от главы ДНР в адрес руководства КНДР и сообщила о готовности Дениса Пушилина посетить Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном, а также вручила господину Син Хон Чхолю ноту в адрес МИД Северной Кореи с предложением об установлении дипломатических отношений", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Макеева на встрече с Син Хон Чхолем также выразила готовность к сотрудничеству.
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 14:42
В Кремле прокомментировали признание КНДР независимости ДНР и ЛНР
 
Признание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреКим Чен ЫнСин Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)Донецкая Народная РеспубликаКНДР (Северная Корея)Денис Пушилин
 
 
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