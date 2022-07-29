https://ria.ru/20220729/kndr-1805858940.html
Пушилин выразил готовность посетить КНДР
Пушилин выразил готовность посетить КНДР - РИА Новости, 29.07.2022
Пушилин выразил готовность посетить КНДР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин готов посетить КНДР и встретиться с главой государства Ким Чен Ыном, сообщило представительство ДНР в РФ. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:08
2022-07-29T14:08
2022-07-29T14:24
признание днр и лнр в россии
в мире
ким чен ын
син хон чхоль (посол кндр в москве)
донецкая народная республика
кндр (северная корея)
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f0a02fe58f21b5337736ec2271ac76d7.jpg
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин готов посетить КНДР и встретиться с главой государства Ким Чен Ыном, сообщило представительство ДНР в РФ.Ранее северокорейское посольство сообщило, что посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и представитель Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева обсудили в пятницу на встрече развитие двусторонних отношений."В свою очередь Ольга Макеева... передала приветствие от главы ДНР в адрес руководства КНДР и сообщила о готовности Дениса Пушилина посетить Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном, а также вручила господину Син Хон Чхолю ноту в адрес МИД Северной Кореи с предложением об установлении дипломатических отношений", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Макеева на встрече с Син Хон Чхолем также выразила готовность к сотрудничеству.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
https://ria.ru/20220714/kndr-1802445365.html
донецкая народная республика
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_783b7a2d92ab927d8a71b35074dc3536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, в мире, ким чен ын, син хон чхоль (посол кндр в москве), донецкая народная республика, кндр (северная корея), денис пушилин
14:08 29.07.2022 (обновлено: 14:24 29.07.2022)
Пушилин выразил готовность посетить КНДР
Пушилин выразил готовность посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном