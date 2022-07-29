https://ria.ru/20220729/kndr-1805832619.html
Послы КНДР и ДНР обсудили развитие двусторонних отношений
Послы КНДР и ДНР обсудили развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 29.07.2022
Послы КНДР и ДНР обсудили развитие двусторонних отношений
Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства Донецкой Народной Республики в РФ Ольга Макеева осбудили в пятницу на встрече развитие двухсторонних РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:57
2022-07-29T12:57
2022-07-29T14:19
донецкая народная республика
луганская народная республика
мид украины
пхеньян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802282882_0:240:1262:950_1920x0_80_0_0_03633fa6a510048844e5a0db4cc7f3e0.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства Донецкой Народной Республики в РФ Ольга Макеева осбудили в пятницу на встрече развитие двухсторонних отношений, сообщает северокорейское посольство."29 июля состоялась встреча посла КНДР в РФ и посла ДНР в РФ. Обе стороны обсуждали развитие двухсторонних отношений в разных сферах, в том числе экномического сотрудничества", - говорится в сообщении дипмиссии.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
https://ria.ru/20220714/kndr-1802445365.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802282882_0:3:1262:950_1920x0_80_0_0_8f7c13b75a85ce94103be634109d83ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, мид украины, пхеньян
12:57 29.07.2022 (обновлено: 14:19 29.07.2022)
Послы КНДР и ДНР обсудили развитие двусторонних отношений
Посол КНДР Хон Чхоль обсудил с послом ДНР в России Макеевой экономическое сотрудничество