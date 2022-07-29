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Послы КНДР и ДНР обсудили развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 29.07.2022
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Послы КНДР и ДНР обсудили развитие двусторонних отношений
Послы КНДР и ДНР обсудили развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 29.07.2022
Послы КНДР и ДНР обсудили развитие двусторонних отношений
Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства Донецкой Народной Республики в РФ Ольга Макеева осбудили в пятницу на встрече развитие двухсторонних РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:57
2022-07-29T14:19
донецкая народная республика
луганская народная республика
мид украины
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства Донецкой Народной Республики в РФ Ольга Макеева осбудили в пятницу на встрече развитие двухсторонних отношений, сообщает северокорейское посольство."29 июля состоялась встреча посла КНДР в РФ и посла ДНР в РФ. Обе стороны обсуждали развитие двухсторонних отношений в разных сферах, в том числе экномического сотрудничества", - говорится в сообщении дипмиссии.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, мид украины, пхеньян
12:57 29.07.2022 (обновлено: 14:19 29.07.2022)
 
Послы КНДР и ДНР обсудили развитие двусторонних отношений

Посол КНДР Хон Чхоль обсудил с послом ДНР в России Макеевой экономическое сотрудничество

© РИА Новости / Пресс-служба представительства ДНР / Перейти в фотобанкПосол КНДР в России Син Хон Чхоль и представителю ДНР в России Ольга Макеева
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль и представителю ДНР в России Ольга Макеева - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба представительства ДНР
Перейти в фотобанк
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль и представителю ДНР в России Ольга Макеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства Донецкой Народной Республики в РФ Ольга Макеева осбудили в пятницу на встрече развитие двухсторонних отношений, сообщает северокорейское посольство.
"29 июля состоялась встреча посла КНДР в РФ и посла ДНР в РФ. Обе стороны обсуждали развитие двухсторонних отношений в разных сферах, в том числе экномического сотрудничества", - говорится в сообщении дипмиссии.
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 14:42
В Кремле прокомментировали признание КНДР независимости ДНР и ЛНР
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМИД УкраиныПхеньян
 
 
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