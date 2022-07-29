https://ria.ru/20220729/kndr-1805832619.html

Послы КНДР и ДНР обсудили развитие двусторонних отношений

Послы КНДР и ДНР обсудили развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 29.07.2022

Послы КНДР и ДНР обсудили развитие двусторонних отношений

Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства Донецкой Народной Республики в РФ Ольга Макеева осбудили в пятницу на встрече развитие двухсторонних РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:57

2022-07-29T12:57

2022-07-29T14:19

донецкая народная республика

луганская народная республика

мид украины

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства Донецкой Народной Республики в РФ Ольга Макеева осбудили в пятницу на встрече развитие двухсторонних отношений, сообщает северокорейское посольство."29 июля состоялась встреча посла КНДР в РФ и посла ДНР в РФ. Обе стороны обсуждали развитие двухсторонних отношений в разных сферах, в том числе экномического сотрудничества", - говорится в сообщении дипмиссии.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.

https://ria.ru/20220714/kndr-1802445365.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

пхеньян

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донецкая народная республика, луганская народная республика, мид украины, пхеньян