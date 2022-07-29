https://ria.ru/20220729/kitay-1805945347.html

Китай заявил о непоколебимой решимости защищать свой суверенитет

Китай заявил о непоколебимой решимости защищать свой суверенитет - РИА Новости, 29.07.2022

Китай заявил о непоколебимой решимости защищать свой суверенитет

Пекин надеется, что все государства будут уважать его суверенитет над Тайванем и "соответствующая страна" не будет играть с огнем, заявил заместитель... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:02

2022-07-29T18:02

2022-07-29T19:27

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ООН, 29 июл — РИА Новости. Пекин надеется, что все государства будут уважать его суверенитет над Тайванем и "соответствующая страна" не будет играть с огнем, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан."Тогда как одна страна неоднократно говорила о принципе суверенитета в контексте Украины, она оспаривает суверенитет Китая над Тайванем и даже целенаправленно создала напряженность в Тайваньском проливе", — сказал Гэн Шуан на заседании Совета безопасности всемирной организации.По его словам, Китай всегда уважительно относился к правам других стран и определенно "надеется, что его собственный суверенитет будут уважать другие государства"."Воля Китая защищать национальный суверенитет непоколебима. Никому не следует недооценивать решимость и способность более чем 1,4 млрд китайских граждан защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Я надеюсь, соответствующая страна отчетливо это видит и не будет играть с огнем", — добавил дипломат.В этом месяце появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.Во вторник официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства. По словам представителя Минобороны, Пелоси является третьим по значимости человеком в американском правительстве, ее визит на Тайвань серьезно нарушит принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, гэн шуан, китай, тайвань, сша, оон