Рейтинг@Mail.ru
Китай заявил о непоколебимой решимости защищать свой суверенитет - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/kitay-1805945347.html
Китай заявил о непоколебимой решимости защищать свой суверенитет
Китай заявил о непоколебимой решимости защищать свой суверенитет - РИА Новости, 29.07.2022
Китай заявил о непоколебимой решимости защищать свой суверенитет
Пекин надеется, что все государства будут уважать его суверенитет над Тайванем и "соответствующая страна" не будет играть с огнем, заявил заместитель... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:02
2022-07-29T19:27
в мире
гэн шуан
китай
тайвань
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/71/1563397140_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd2b2ee938b542bcdf47d155caede142.jpg
ООН, 29 июл — РИА Новости. Пекин надеется, что все государства будут уважать его суверенитет над Тайванем и "соответствующая страна" не будет играть с огнем, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан."Тогда как одна страна неоднократно говорила о принципе суверенитета в контексте Украины, она оспаривает суверенитет Китая над Тайванем и даже целенаправленно создала напряженность в Тайваньском проливе", — сказал Гэн Шуан на заседании Совета безопасности всемирной организации.По его словам, Китай всегда уважительно относился к правам других стран и определенно "надеется, что его собственный суверенитет будут уважать другие государства"."Воля Китая защищать национальный суверенитет непоколебима. Никому не следует недооценивать решимость и способность более чем 1,4 млрд китайских граждан защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Я надеюсь, соответствующая страна отчетливо это видит и не будет играть с огнем", — добавил дипломат.В этом месяце появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.Во вторник официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства. По словам представителя Минобороны, Пелоси является третьим по значимости человеком в американском правительстве, ее визит на Тайвань серьезно нарушит принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.
https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html
https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/71/1563397140_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a31807f99cb95591fadb2ba7005d0080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гэн шуан, китай, тайвань, сша, оон
18:02 29.07.2022 (обновлено: 19:27 29.07.2022)
 
Китай заявил о непоколебимой решимости защищать свой суверенитет

Зампостпреда Китая Гэн Шуан надеется, что "соответствующая страна" не будет играть с огнем

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 июл — РИА Новости. Пекин надеется, что все государства будут уважать его суверенитет над Тайванем и "соответствующая страна" не будет играть с огнем, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан.
"Тогда как одна страна неоднократно говорила о принципе суверенитета в контексте Украины, она оспаривает суверенитет Китая над Тайванем и даже целенаправленно создала напряженность в Тайваньском проливе", — сказал Гэн Шуан на заседании Совета безопасности всемирной организации.
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений Хань Куанг - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 08:00
И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США
По его словам, Китай всегда уважительно относился к правам других стран и определенно "надеется, что его собственный суверенитет будут уважать другие государства".
"Воля Китая защищать национальный суверенитет непоколебима. Никому не следует недооценивать решимость и способность более чем 1,4 млрд китайских граждан защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Я надеюсь, соответствующая страна отчетливо это видит и не будет играть с огнем", — добавил дипломат.
В этом месяце появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.
Во вторник официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства. По словам представителя Минобороны, Пелоси является третьим по значимости человеком в американском правительстве, ее визит на Тайвань серьезно нарушит принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 08:00
США хотят, но не могут перестать хамить Китаю
 
В миреГэн ШуанКитайТайваньСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала