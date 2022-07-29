https://ria.ru/20220729/kitay-1805762537.html

Китай начал военные учения в Южно-Китайском море

Китай начал военные учения в Южно-Китайском море - РИА Новости, 29.07.2022

Китай начал военные учения в Южно-Китайском море

Китай начал двухдневные военные учения в Южно-Китайском море, сообщило управление морской безопасности провинции Гуандун. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T08:56

2022-07-29T08:56

2022-07-29T10:11

в мире

гуандун

китай

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ПЕКИН, 29 июл — РИА Новости. Китай начал двухдневные военные учения в Южно-Китайском море, сообщило управление морской безопасности провинции Гуандун.Отмечается, что маневры пройдут 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань, а также в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань, расположенного к югу от побережья провинции Гуандун.Других подробностей не приводится.Военные учения проходят на фоне начала азиатского турне спикера палаты представителей США Ненси Пелоси. Известно, что делегация посетит Японию, Корею, Малайзию и Сингапур. Сообщалось, что Пелоси может приехать и на Тайвань.Как подчеркивал официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй, спикер палаты представителей — третий по значимости человек в американской системе власти, ее визит на Тайвань нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия Китая не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220727/kitay-1805320773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гуандун, китай