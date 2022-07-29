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Китай начал военные учения в Южно-Китайском море - РИА Новости, 29.07.2022
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Китай начал военные учения в Южно-Китайском море
Китай начал военные учения в Южно-Китайском море - РИА Новости, 29.07.2022
Китай начал военные учения в Южно-Китайском море
Китай начал двухдневные военные учения в Южно-Китайском море, сообщило управление морской безопасности провинции Гуандун. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T08:56
2022-07-29T10:11
в мире
гуандун
китай
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ПЕКИН, 29 июл — РИА Новости. Китай начал двухдневные военные учения в Южно-Китайском море, сообщило управление морской безопасности провинции Гуандун.Отмечается, что маневры пройдут 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань, а также в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань, расположенного к югу от побережья провинции Гуандун.Других подробностей не приводится.Военные учения проходят на фоне начала азиатского турне спикера палаты представителей США Ненси Пелоси. Известно, что делегация посетит Японию, Корею, Малайзию и Сингапур. Сообщалось, что Пелоси может приехать и на Тайвань.Как подчеркивал официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй, спикер палаты представителей — третий по значимости человек в американской системе власти, ее визит на Тайвань нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия Китая не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.
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в мире, гуандун, китай
08:56 29.07.2022 (обновлено: 10:11 29.07.2022)
 
Китай начал военные учения в Южно-Китайском море

Китай начал двухдневные военные учения в Южно-Китайском море у побережья провинции Гуандун

© AP Photo / Kin CheungМоряки ВМС Народно-освободительной армии Китая
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 июл — РИА Новости. Китай начал двухдневные военные учения в Южно-Китайском море, сообщило управление морской безопасности провинции Гуандун.
Отмечается, что маневры пройдут 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань, а также в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань, расположенного к югу от побережья провинции Гуандун.
Других подробностей не приводится.
Военные учения проходят на фоне начала азиатского турне спикера палаты представителей США Ненси Пелоси. Известно, что делегация посетит Японию, Корею, Малайзию и Сингапур. Сообщалось, что Пелоси может приехать и на Тайвань.
Как подчеркивал официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй, спикер палаты представителей — третий по значимости человек в американской системе власти, ее визит на Тайвань нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия Китая не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.
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