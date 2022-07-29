https://ria.ru/20220729/kisida-1805751037.html
Кисида станет первым премьером Японии, принявшим участие в конференции ДНЯО
Кисида станет первым премьером Японии, принявшим участие в конференции ДНЯО - РИА Новости, 29.07.2022
Кисида станет первым премьером Японии, принявшим участие в конференции ДНЯО
Премьер-министр Японии Фумио Кисида вылетит 31 июля в Нью-Йорк для участия в обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T06:06
2022-07-29T06:06
2022-07-29T07:11
в мире
япония
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488484_0:141:2634:1623_1920x0_80_0_0_38568e733cca88201d46c72ec3be45e6.jpg
ТОКИО, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вылетит 31 июля в Нью-Йорк для участия в обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), соответствующее заявление МИД Японии есть в распоряжении РИА Новости.В воскресенье он вылетит в Нью-Йорк, 1 августа выступит с речью на конференции, а уже во вторник вернется в Японию.Кисида неоднократно заявлял о том, что Япония могла бы стать связующим мостиком между ядерными державами и странами, не обладающими ядерным оружием, для осуществления принципа "мира без ядерного оружия". Семья Кисиды ведет свое происхождение из Хиросимы, у самого премьера, местом рождения которого является Токио, в Хиросиме находится избирательный округ. С этим связано его повышенное внимание к теме ядерного оружия. Неслучайно поэтому, что саммит G7 в 2023 году решено проводить именно в этом городе.Кисида в качестве министра иностранных дел Японии принимал участие в последней Конференции, которая проходила в 2015 году, и выступил с речью.Следующая Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия должна была состояться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии коронавируса.Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия пройдет в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
https://ria.ru/20220726/dnyao-1805091267.html
япония
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488484_177:0:2505:1746_1920x0_80_0_0_35885a510077b8733c97feacc8071732.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, нью-йорк (город)
06:06 29.07.2022 (обновлено: 07:11 29.07.2022)
Кисида станет первым премьером Японии, принявшим участие в конференции ДНЯО
Премьер-министр Японии Кисида вылетит 31 июля в Нью-Йорк для участия в конференции ДНЯО
ТОКИО, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вылетит 31 июля в Нью-Йорк для участия в обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), соответствующее заявление МИД Японии есть в распоряжении РИА Новости.
"Премьер-министр Фумио Кисида с 31 июля по 1 августа будет находиться с визитом в Нью-Йорке, где примет участие в 10-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия и выступит с речью. Он станет первым премьер-министром Японии, принявшим участие в конференции", - говорится в заявлении МИД.
В воскресенье он вылетит в Нью-Йорк, 1 августа выступит с речью на конференции, а уже во вторник вернется в Японию.
Кисида неоднократно заявлял о том, что Япония
могла бы стать связующим мостиком между ядерными державами и странами, не обладающими ядерным оружием, для осуществления принципа "мира без ядерного оружия". Семья Кисиды ведет свое происхождение из Хиросимы
, у самого премьера, местом рождения которого является Токио
, в Хиросиме находится избирательный округ. С этим связано его повышенное внимание к теме ядерного оружия. Неслучайно поэтому, что саммит G7
в 2023 году решено проводить именно в этом городе.
Кисида в качестве министра иностранных дел Японии принимал участие в последней Конференции, которая проходила в 2015 году, и выступил с речью.
Следующая Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия должна была состояться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии коронавируса.
Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия пройдет в Нью-Йорке
1-26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР
, США
, Великобритания
, Франция
и Китай
, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.