https://ria.ru/20220729/kisida-1805751037.html

Кисида станет первым премьером Японии, принявшим участие в конференции ДНЯО

Кисида станет первым премьером Японии, принявшим участие в конференции ДНЯО - РИА Новости, 29.07.2022

Кисида станет первым премьером Японии, принявшим участие в конференции ДНЯО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида вылетит 31 июля в Нью-Йорк для участия в обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T06:06

2022-07-29T06:06

2022-07-29T07:11

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нью-йорк (город)

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ТОКИО, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вылетит 31 июля в Нью-Йорк для участия в обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), соответствующее заявление МИД Японии есть в распоряжении РИА Новости.В воскресенье он вылетит в Нью-Йорк, 1 августа выступит с речью на конференции, а уже во вторник вернется в Японию.Кисида неоднократно заявлял о том, что Япония могла бы стать связующим мостиком между ядерными державами и странами, не обладающими ядерным оружием, для осуществления принципа "мира без ядерного оружия". Семья Кисиды ведет свое происхождение из Хиросимы, у самого премьера, местом рождения которого является Токио, в Хиросиме находится избирательный округ. С этим связано его повышенное внимание к теме ядерного оружия. Неслучайно поэтому, что саммит G7 в 2023 году решено проводить именно в этом городе.Кисида в качестве министра иностранных дел Японии принимал участие в последней Конференции, которая проходила в 2015 году, и выступил с речью.Следующая Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия должна была состояться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии коронавируса.Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия пройдет в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20220726/dnyao-1805091267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, нью-йорк (город)