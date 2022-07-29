https://ria.ru/20220729/khostel-1805969005.html

Прокуратура выяснила личности погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы

Прокуратура выяснила личности погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы - РИА Новости, 29.07.2022

Прокуратура выяснила личности погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы

Прокуратура Москвы установила личности восьми погибших при пожаре в хостеле на юге столицы, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T19:18

2022-07-29T19:18

2022-07-29T19:18

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы установила личности восьми погибших при пожаре в хостеле на юге столицы, сообщается в Telegram-канале ведомства."Установлены личности восьми погибших в результате пожара в хостеле на юге Москвы. Это мужчины в возрасте 19, 33, 35 лет, двое 60-летних и двое 38-летних. Возраст еще одного мужчины устанавливается", - говорится в сообщении.Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС, погибли восемь человек, сигнализация в хостеле не сработала.Владелец хостела, как отмечала прокуратура Москвы, ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности. Теперь с бизнесменом общаются следователи.Одна из основных версий – неисправность электропроводки. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, сеть могла не выдержать напряжения от множества работавших вентиляторов.

https://realty.ria.ru/20220729/khostel-1805893061.html

https://ria.ru/20220729/pozhar-1805865326.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы