Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура выяснила личности погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/khostel-1805969005.html
Прокуратура выяснила личности погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы
Прокуратура выяснила личности погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы - РИА Новости, 29.07.2022
Прокуратура выяснила личности погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы
Прокуратура Москвы установила личности восьми погибших при пожаре в хостеле на юге столицы, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:18
2022-07-29T19:18
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94586/06/945860671_0:213:2223:1463_1920x0_80_0_0_a60022e89772ba1a62631492163064b1.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы установила личности восьми погибших при пожаре в хостеле на юге столицы, сообщается в Telegram-канале ведомства."Установлены личности восьми погибших в результате пожара в хостеле на юге Москвы. Это мужчины в возрасте 19, 33, 35 лет, двое 60-летних и двое 38-летних. Возраст еще одного мужчины устанавливается", - говорится в сообщении.Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС, погибли восемь человек, сигнализация в хостеле не сработала.Владелец хостела, как отмечала прокуратура Москвы, ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности. Теперь с бизнесменом общаются следователи.Одна из основных версий – неисправность электропроводки. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, сеть могла не выдержать напряжения от множества работавших вентиляторов.
https://realty.ria.ru/20220729/khostel-1805893061.html
https://ria.ru/20220729/pozhar-1805865326.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94586/06/945860671_272:0:2223:1463_1920x0_80_0_0_838eea61452df260f8416d1b66e31572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы
19:18 29.07.2022
 
Прокуратура выяснила личности погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы

Прокуратура выяснила личности восьми погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание прокуратуры города Москвы
Здание прокуратуры города Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Здание прокуратуры города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы установила личности восьми погибших при пожаре в хостеле на юге столицы, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Установлены личности восьми погибших в результате пожара в хостеле на юге Москвы. Это мужчины в возрасте 19, 33, 35 лет, двое 60-летних и двое 38-летних. Возраст еще одного мужчины устанавливается", - говорится в сообщении.
На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 15:49
"Руки тянули и кричали": жильцы хостела в Москве были в западне при пожаре
Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.
Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС, погибли восемь человек, сигнализация в хостеле не сработала.
Владелец хостела, как отмечала прокуратура Москвы, ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности. Теперь с бизнесменом общаются следователи.
Одна из основных версий – неисправность электропроводки. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, сеть могла не выдержать напряжения от множества работавших вентиляторов.
Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы
Вчера, 14:31
Первые минуты пожара в хостеле на юге Москвы попали на видео
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала