https://ria.ru/20220729/khostel-1805795818.html

Владельца сгоревшего в Москве хостела доставили на допрос, сообщил источник

Владельца сгоревшего в Москве хостела доставили на допрос, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2022

Владельца сгоревшего в Москве хостела доставили на допрос, сообщил источник

Владелец московского хостела с решетками на окнах, где в результате пожара погибли люди, доставлен на допрос к следователю, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:11

2022-07-29T11:11

2022-07-29T11:11

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Владелец московского хостела с решетками на окнах, где в результате пожара погибли люди, доставлен на допрос к следователю, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Доставлен на допрос", - сказал собеседник агентства.Ночью 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы произошел пожар. По предварительной информации, погибли восемь человек, четыре человека госпитализированы.По данным столичного главка МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в хостеле не сработала. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ и в прокуратуре.

https://ria.ru/20220729/khostel-1805789562.html

https://ria.ru/20220729/khostel-1805768033.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в хостеле на юго-востоке москвы