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Владельца сгоревшего в Москве хостела доставили на допрос, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2022
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Владельца сгоревшего в Москве хостела доставили на допрос, сообщил источник
Владельца сгоревшего в Москве хостела доставили на допрос, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2022
Владельца сгоревшего в Москве хостела доставили на допрос, сообщил источник
Владелец московского хостела с решетками на окнах, где в результате пожара погибли люди, доставлен на допрос к следователю, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:11
2022-07-29T11:11
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Владелец московского хостела с решетками на окнах, где в результате пожара погибли люди, доставлен на допрос к следователю, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Доставлен на допрос", - сказал собеседник агентства.Ночью 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы произошел пожар. По предварительной информации, погибли восемь человек, четыре человека госпитализированы.По данным столичного главка МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в хостеле не сработала. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ и в прокуратуре.
https://ria.ru/20220729/khostel-1805789562.html
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в хостеле на юго-востоке москвы
11:11 29.07.2022
 
Владельца сгоревшего в Москве хостела доставили на допрос, сообщил источник

Владельца сгоревшего московского хостела с решетками на окнах доставили на допрос

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Владелец московского хостела с решетками на окнах, где в результате пожара погибли люди, доставлен на допрос к следователю, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Доставлен на допрос", - сказал собеседник агентства.
Пожарные на месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
11:08Туризм
В Мосгордуме рассказали, что привело к гибели людей в хостеле
Ночью 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы произошел пожар. По предварительной информации, погибли восемь человек, четыре человека госпитализированы.
По данным столичного главка МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в хостеле не сработала. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ и в прокуратуре.
На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
09:24
Появились подробности о погибших при пожаре в хостеле в Москве
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы
 
 
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