https://ria.ru/20220729/khostel-1805769899.html
Собянин выразил соболезнования родным погибших при пожаре в хостеле
Собянин выразил соболезнования родным погибших при пожаре в хостеле - РИА Новости, 29.07.2022
Собянин выразил соболезнования родным погибших при пожаре в хостеле
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с погибшими при пожаре в хостеле в Москве. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T09:36
2022-07-29T09:36
2022-07-29T09:39
происшествия
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
москва
сергей собянин
новости - туризм
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с погибшими при пожаре в хостеле в Москве."Сегодня ночью произошëл пожар на Алма-Атинской улице. К сожалению, не обошлось без жертв - погибли восемь человек. Соболезную родным и близким погибших. Пожарные оперативно прибыли на место и сработали профессионально. Сейчас идёт расследование причин трагедии", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
https://ria.ru/20220729/khostel-1805768033.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пожар в хостеле на юго-востоке москвы, москва, сергей собянин, новости - туризм
09:36 29.07.2022 (обновлено: 09:39 29.07.2022)
Собянин выразил соболезнования родным погибших при пожаре в хостеле
Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в хостеле