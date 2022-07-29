https://ria.ru/20220729/khostel-1805769899.html

Собянин выразил соболезнования родным погибших при пожаре в хостеле

Собянин выразил соболезнования родным погибших при пожаре в хостеле - РИА Новости, 29.07.2022

Собянин выразил соболезнования родным погибших при пожаре в хостеле

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с погибшими при пожаре в хостеле в Москве. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T09:36

2022-07-29T09:36

2022-07-29T09:39

происшествия

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

москва

сергей собянин

новости - туризм

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с погибшими при пожаре в хостеле в Москве."Сегодня ночью произошëл пожар на Алма-Атинской улице. К сожалению, не обошлось без жертв - погибли восемь человек. Соболезную родным и близким погибших. Пожарные оперативно прибыли на место и сработали профессионально. Сейчас идёт расследование причин трагедии", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

https://ria.ru/20220729/khostel-1805768033.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, пожар в хостеле на юго-востоке москвы, москва, сергей собянин, новости - туризм