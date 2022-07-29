https://ria.ru/20220729/khostel-1805768033.html

Появились подробности о погибших при пожаре в хостеле в Москве

Появились подробности о погибших при пожаре в хостеле в Москве - РИА Новости, 29.07.2022

Появились подробности о погибших при пожаре в хостеле в Москве

Трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии погибли, по предварительным данным, при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T09:24

2022-07-29T09:24

2022-07-29T09:29

происшествия

москва

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии погибли, по предварительным данным, при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, среди погибших – три россиянина, остальные – из стран Средней Азии", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220729/khostel-1805766627.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, пожар в хостеле на юго-востоке москвы