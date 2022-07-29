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Появились подробности о погибших при пожаре в хостеле в Москве - РИА Новости, 29.07.2022
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Появились подробности о погибших при пожаре в хостеле в Москве
Появились подробности о погибших при пожаре в хостеле в Москве - РИА Новости, 29.07.2022
Появились подробности о погибших при пожаре в хостеле в Москве
Трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии погибли, по предварительным данным, при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T09:24
2022-07-29T09:29
происшествия
москва
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии погибли, по предварительным данным, при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, среди погибших – три россиянина, остальные – из стран Средней Азии", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, пожар в хостеле на юго-востоке москвы
09:24 29.07.2022 (обновлено: 09:29 29.07.2022)
 
Появились подробности о погибших при пожаре в хостеле в Москве

Экстренные службы: трое россиян и пятеро мигрантов погибли при пожаре в хостеле в Москве

© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии погибли, по предварительным данным, при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, среди погибших – три россиянина, остальные – из стран Средней Азии", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, при пожаре в котором погибли не менее 8 человек - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
09:17
Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве увеличилось до восьми
 
ПроисшествияМоскваПожар в хостеле на юго-востоке Москвы
 
 
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