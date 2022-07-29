https://ria.ru/20220729/khostel-1805768033.html
Появились подробности о погибших при пожаре в хостеле в Москве
Появились подробности о погибших при пожаре в хостеле в Москве - РИА Новости, 29.07.2022
Появились подробности о погибших при пожаре в хостеле в Москве
Трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии погибли, по предварительным данным, при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T09:24
2022-07-29T09:24
2022-07-29T09:29
происшествия
москва
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии погибли, по предварительным данным, при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, среди погибших – три россиянина, остальные – из стран Средней Азии", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220729/khostel-1805766627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, пожар в хостеле на юго-востоке москвы
09:24 29.07.2022 (обновлено: 09:29 29.07.2022)
Появились подробности о погибших при пожаре в хостеле в Москве
Экстренные службы: трое россиян и пятеро мигрантов погибли при пожаре в хостеле в Москве