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Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/khakery-1805933577.html
Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины
Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины - РИА Новости, 29.07.2022
Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины
Российские хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины и разместили там сведения о выпускниках и данные о зверствах киевского режима в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:29
2022-07-29T18:33
специальная военная операция на украине
технологии
украина
министерство обороны украины
ситуация в днр и лнр
донбасс
мелитополь
в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины и разместили там сведения о выпускниках и данные о зверствах киевского режима в Донбассе, сообщил РИА Новости участник группы RaHDit на условиях анонимности."Сегодня, в день Сил специальных операций Украины, в результате совместной операции хакерских группировок Beregini и RaHDIt были атакованы серверы кузницы кадров этой структуры — Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского", — рассказал собеседник агентства.По его словам, хакерам удалось скачать методические пособия, списки преподавателей, слушателей и выпускников за прошлые годы с указанием мест их распределения.Кроме того, группировки оставили на портале "правильные пособия" о зверствах киевских властей в Донбассе и уведомление, что после окончания спецоперации это учебное заведение переименуют в честь легендарного российского разведчика Павла Судоплатова.Уроженец Мелитополя генерал-лейтенант Павел Судоплатов (1907-1996) внес огромный личный вклад в борьбу с украинским национализмом. В мае 1938 года в Роттердаме он ликвидировал организатора и главаря "Организации украинских националистов"*, крупного агента гитлеровской разведки Евгения Коновальца, вручив ему бомбу.Взрывное устройство искусно изготовили советские спецслужбы и замаскировали под расписанную украинским узором коробку шоколадных конфет, которые любил Коновалец.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины, а две недели назад — Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. В начале спецоперации группа одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20220718/agenty-1803113504.html
https://ria.ru/20220707/likvidatsiya-1800829587.html
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технологии, украина, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр, донбасс, мелитополь, в мире
17:29 29.07.2022 (обновлено: 18:33 29.07.2022)
 
Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины

Участник RaHDit: хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины и разместили там сведения о выпускниках и данные о зверствах киевского режима в Донбассе, сообщил РИА Новости участник группы RaHDit на условиях анонимности.
"Сегодня, в день Сил специальных операций Украины, в результате совместной операции хакерских группировок Beregini и RaHDIt были атакованы серверы кузницы кадров этой структуры — Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, хакерам удалось скачать методические пособия, списки преподавателей, слушателей и выпускников за прошлые годы с указанием мест их распределения.
Кроме того, группировки оставили на портале "правильные пособия" о зверствах киевских властей в Донбассе и уведомление, что после окончания спецоперации это учебное заведение переименуют в честь легендарного российского разведчика Павла Судоплатова.
Приличный список получился – хакер RaHDit посоветовал сотрудничающим с Киевом россиянам сдаться - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 03:35
Хакеры RaHDit посоветовали агентам военной разведки Украины сдаться
Уроженец Мелитополя генерал-лейтенант Павел Судоплатов (1907-1996) внес огромный личный вклад в борьбу с украинским национализмом. В мае 1938 года в Роттердаме он ликвидировал организатора и главаря "Организации украинских националистов"*, крупного агента гитлеровской разведки Евгения Коновальца, вручив ему бомбу.

Взрывное устройство искусно изготовили советские спецслужбы и замаскировали под расписанную украинским узором коробку шоколадных конфет, которые любил Коновалец.
В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины, а две недели назад — Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. В начале спецоперации группа одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий на церемонии открытия мемориальной доски в память о советском разведчике Павле Судоплатове в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 03:10
Стали известны новые детали ликвидации главаря ОУН* Коновальца
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
 
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