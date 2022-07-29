https://ria.ru/20220729/khakery-1805933577.html

Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины

Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины - РИА Новости, 29.07.2022

Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины

Российские хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины и разместили там сведения о выпускниках и данные о зверствах киевского режима в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:29

2022-07-29T17:29

2022-07-29T18:33

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины и разместили там сведения о выпускниках и данные о зверствах киевского режима в Донбассе, сообщил РИА Новости участник группы RaHDit на условиях анонимности."Сегодня, в день Сил специальных операций Украины, в результате совместной операции хакерских группировок Beregini и RaHDIt были атакованы серверы кузницы кадров этой структуры — Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского", — рассказал собеседник агентства.По его словам, хакерам удалось скачать методические пособия, списки преподавателей, слушателей и выпускников за прошлые годы с указанием мест их распределения.Кроме того, группировки оставили на портале "правильные пособия" о зверствах киевских властей в Донбассе и уведомление, что после окончания спецоперации это учебное заведение переименуют в честь легендарного российского разведчика Павла Судоплатова.Уроженец Мелитополя генерал-лейтенант Павел Судоплатов (1907-1996) внес огромный личный вклад в борьбу с украинским национализмом. В мае 1938 года в Роттердаме он ликвидировал организатора и главаря "Организации украинских националистов"*, крупного агента гитлеровской разведки Евгения Коновальца, вручив ему бомбу.Взрывное устройство искусно изготовили советские спецслужбы и замаскировали под расписанную украинским узором коробку шоколадных конфет, которые любил Коновалец.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины, а две недели назад — Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. В начале спецоперации группа одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20220718/agenty-1803113504.html

https://ria.ru/20220707/likvidatsiya-1800829587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, украина, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр, донбасс, мелитополь, в мире