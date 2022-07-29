https://ria.ru/20220729/kagramanyan-1805583432.html

Нонна Каграманян: паника вообще несвойственна деловым людям

Нонна Каграманян: паника вообще несвойственна деловым людям - РИА Новости, 29.07.2022

Нонна Каграманян: паника вообще несвойственна деловым людям

Несмотря на санкционное давление, российские бизнесмены не опускают руки, заявила вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:00

2022-07-29T10:00

2022-07-29T10:06

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деловая россия

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Несмотря на санкционное давление, российские бизнесмены не опускают руки, заявила вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян. В интервью РИА Новости она рассказала, какое настроение царит сейчас среди отечественных предпринимателей, почему чиновники порой не выполняют решений президента, кто поможет кардинально преобразовать экономику страны, и поделилась разработками "молодых Кулибиных". Беседовал Серго Кухианидзе.– Какой настрой у деловой России, не организации, а отечественных бизнесменов, тех, кто пашет, сеет, строит? Шок первых недель прошел?– А никакой паники и не было, даже после начала в феврале спецоперации на Украине, когда антироссийские санкции Запада посыпались одни за другими. Было, наверно, временное замешательство: в новой реальности надо было просто разобраться. Паника, скажу вам, вообще несвойственна деловым людям. Ведь у каждого из них холодная голова, трезвый расчет. Им иначе нельзя. Если поддашься эмоциям, легко совершишь ошибку, загубишь и себя, и свое производство, за которым стоят люди. Неудивительно, что, как только бизнесмены осмотрелись, поняли, что к чему, они быстро взялись за дело, погрузились в работу: стали искать новых надежных партнеров, новые логистические пути-дороги через дружественные страны.– Как-то все радужно вы описываете, с таким оптимизмом рассказываете…– Да, я неисправимая оптимистка (смеется). Но мой позитив, поверьте, небеспочвенен. Санкции, конечно, – тяжелое бремя, обрушившееся на страну. Недаром их называют "беспрецедентными". Но мы и не говорим, что у нас все хорошо. Это было бы лукавством. Проблем масса, многое приходится делать с колес, идти наощупь, возросла цена доставки товаров, таможенных и юридических услуг, со всеми вытекающими из этого последствиями, как для бизнеса, так и для потребителя. Но главное, при всех сложностях есть осознание, как и куда двигаться. Так что, отвечая на ваш вопрос о настроении, скажу: сегодня деловые люди России настроены на конструктивный подход в решении проблем.Что особенно приятно, бизнес сплотился. Я искренне поражена, как коллеги сейчас поддерживают друг друга, идут на взаимовыручку, делятся своими заботами! У нас в "Деловой России" давно работает система чатов, в которой общаются между собой семь тысяч предпринимателей из всех регионов России, 220 наших зарубежных партнерских организаций и ассоциаций, более 30 бизнес-послов – так вот за последние месяцы она в разы активизировалась, предприниматели постоянно пишут, у кого что есть, кому что надо, кто чем может поделиться. Помню, например, как все начали помогать друг другу, когда весной вдруг возник дефицит с кассовыми, чековыми лентами.Впрочем, не только бизнесмены сегодня слышат друг друга, нас слышит и правительство.– То, что правительство уже сделало для поддержки бизнеса, хорошо известно – и в сфере налогов, и контрольно-надзорной деятельности… А что, с вашей точки зрения, еще необходимо предпринять? На что бизнес по-прежнему жалуется?– Знаете, мы это уже повторяем как мантру: пожалуйста, не мешайте бизнесу работать. Спору нет, в рамках "регуляторной гильотины" немало сделано, но даже в условиях временного моратория на большинство проверок предприниматели, особенно в регионах, по-прежнему жалуются на их избыточность. Например, только в одном регионе, в Астраханской области, в отношении наших МСП в сфере пассажирских перевозок проводятся необоснованные проверки налоговыми органами, по итогам которых выписываются штрафы за неустановку кассовых аппаратов. Другого перевозчика по итогам проверок обвинили в картельном сговоре с министерством транспорта. Охранное предприятие в регионе обвинили в дроблении бизнеса по причине того, что супруги были главами или учредителями разных компаний в этой сфере (хотя налоговая несколько лет не обращала на это внимание). Все это отнимает силы, время и деньги. Странно, но среди чиновников, представителей правоохранительных органов порой действует некая инерция старого мышления, от которой трудно избавиться. Ведь политическое-то решение принято на самом высоком уровне, почему же должностные лица не всегда его выполняют, продолжают перегибать палку?Отечественному бизнесу сейчас крайне необходимы максимально комфортные условия, чтобы предпринимателям было выгодно заниматься собственным производством в России. Неужели мы не в состоянии сами наладить выпуск бумаги, карандашей, гвоздей, полиэтиленовых пакетов? Сейчас уникальный шанс в сжатые сроки осуществить структурную перестройку, о необходимости которой так долго говорили российские экономисты. Например, сломать отраслевой перекос в малом и среднем предпринимательстве, когда лишь 7% его представителей заняты в производстве, а все остальные – в торговле и услугах. Кроме того, у нас существенный дисбаланс в структуре МСП, где удельный вес средних компаний в общем объеме производимой продукции на порядок меньше, чем у малышей.С моей точки зрения, нужно более прицельно настроить фокус поддержки МСП, обратив внимание на компании, которые создают рабочие места и добавленную стоимость, имеют потенциал роста, способны встроиться в кооперационные цепочки, а это, как правило, промышленники, производственники. Именно такой бизнес позволит заполнить образовавшиеся после ухода западных партнеров ниши и оторваться от зависимости от их товаров и комплектующих.– Антироссийские санкции нас явно взбодрили. Страшно подумать, но, если бы их не ввели, то экономика страны, похоже, медленно погружалась бы в застой…– Согласна, как бы крамольно это не звучало, но, если бы все шло, как шло, риски утраты отечественных производственных и технологических компетенций нарастали. "Не было бы счастья, да несчастье помогло”, – говорит о подобных ситуациях русская пословица. "Счастья", правда, надо еще добиться, для чего всем нам сегодня необходимо мобилизоваться, чтобы кардинальным образом преобразовать экономику России.Все для этого у нас есть. Огромный плюс, что в бизнес сейчас все активнее приходят молодые люди, которые полны всевозможных идей. Причем, речь не только об IT-секторе, которому сегодня справедливо уделяют так много внимания. Недавно мы проводили неформальную встречу, на которой собрались представили самых разных новых молодых компаний. От их инновационных предложений у всех собравшихся закружилась голова. Ребята предлагают интересные разработки и уже готовые продукты.Например, прибор по автоматическому забору крови или химический препарат, который очищает загрязненную воду. Одна компания продвигает на рынок маленькие компактные аппараты для растапливания снега, которые могут сэкономить миллионы рублей в ЖКХ. Ведь сейчас снег собирают снегоуборочные машины, потом грузят его в самосвалы, которые затем отвозят снег на специальные станции. И таких Кулибиных у нас в стране немало, сейчас всех их надо системно поддерживать. Именно они создают, по сути, новую экономику России.

https://ria.ru/20220416/kantstovary-1783858368.html

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796164754.html

https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802897558.html

https://ria.ru/20220413/lekarstva-1782955003.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, украина, астраханская область, экономика, деловая россия