https://ria.ru/20220729/ispaniya-1805852384.html
Число жалоб в полицию из-за уколов в ночных клубах Испании выросло до 17
Число жалоб в полицию из-за уколов в ночных клубах Испании выросло до 17 - РИА Новости, 29.07.2022
Число жалоб в полицию из-за уколов в ночных клубах Испании выросло до 17
Число жалоб, поступивших в полицию из-за уколов шприцами в ночных клубах Каталонии, возросло до 17, пишет газета Periodico. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:51
2022-07-29T13:51
2022-07-29T13:51
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число жалоб, поступивших в полицию из-за уколов шприцами в ночных клубах Каталонии, возросло до 17, пишет газета Periodico.Ранее сообщалось, что каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra расследуют семь обращений.Как пишет издание, три новых жалобы полиция зарегистрировала в пятницу."Каталонская полиция сообщает, что из 17 жалоб на нападения 16 были совершены в отношении женщин, одна жалоба поступила от мужчины", - пишет издание.При этом источники в правоохранительных органах отметили, что ни в одном из случаев укол не повлек за собой сексуального насилия или кражи.Первый случай, согласно данным полиции, произошел 10 июля в популярном среди туристов и молодежи городе Льорет-де-Мар, в общей сложности 12 случаев произошли между этим городом и соседним Бланесом. Остальные пять случаев зарегистрированы в Барселоне.Отмечается, что жертвы после укола начинают себя плохо чувствовать и приходят в полубессознательное состояние.СМИ сообщали, что три девушки и юноша обратились в полицию в испанском автономном сообществе Наварра, заявив, что неизвестные укололи их шприцами во время празднования фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Состав вводимого вещества установить не удалось, хотя есть серьезные подозрения, что это жидкий экстази, который через несколько часов после введения уже невозможно обнаружить в крови. У пострадавших были взяты биологические образцы, но в анализах не было обнаружено никаких токсичных веществ.
https://ria.ru/20220722/zhara-1804215228.html
https://ria.ru/20220728/siroty-1805626069.html
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в мире, барселона (город), наварра, памплона
Число жалоб в полицию из-за уколов в ночных клубах Испании выросло до 17
Число жалоб в полицию из-за уколов шприцами в ночных клубах Каталонии выросло до 17