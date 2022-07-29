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Минюст включил в список СМИ-иноагентов ООО "Иноагент ААВ"* - РИА Новости, 29.07.2022
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Минюст включил в список СМИ-иноагентов ООО "Иноагент ААВ"*
Минюст включил в список СМИ-иноагентов ООО "Иноагент ААВ"* - РИА Новости, 29.07.2022
Минюст включил в список СМИ-иноагентов ООО "Иноагент ААВ"*
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Иноагент ААВ"*,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T23:00
2022-07-29T23:00
общество
алексей венедиктов (журналист)
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Иноагент ААВ"*, сообщается на сайте ведомства.Согласно данным реестра, 27 июля в список добавлено общество с ограниченной ответственностью "Иноагент ААВ"*. Юридическое лицо было учреждено экс-главредом радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым* (ранее был признан в России СМИ-иноагентом).Ранее Венедиктов* говорил РИА Новости, что зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав" с правом на издательскую деятельность, но издавать ничего не планирует.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
https://ria.ru/20220709/venediktov-1801419982.html
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общество, алексей венедиктов (журналист), министерство юстиции рф (минюст россии)
23:00 29.07.2022
 
Минюст включил в список СМИ-иноагентов ООО "Иноагент ААВ"*

Минюст включил в список СМИ-иноагентов ООО "Иноагент ААВ"*, учрежденный Венедиктовым*

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Иноагент ААВ"*, сообщается на сайте ведомства.
Согласно данным реестра, 27 июля в список добавлено общество с ограниченной ответственностью "Иноагент ААВ"*. Юридическое лицо было учреждено экс-главредом радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым* (ранее был признан в России СМИ-иноагентом).
Ранее Венедиктов* говорил РИА Новости, что зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав" с правом на издательскую деятельность, но издавать ничего не планирует.
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
Алексей Венедиктов* - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 15:57
Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав"
 
ОбществоАлексей Венедиктов (журналист)Министерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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