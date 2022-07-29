https://ria.ru/20220729/inoagent-1806003139.html
Минюст включил в список СМИ-иноагентов ООО "Иноагент ААВ"*
Минюст включил в список СМИ-иноагентов ООО "Иноагент ААВ"* - РИА Новости, 29.07.2022
Минюст включил в список СМИ-иноагентов ООО "Иноагент ААВ"*
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Иноагент ААВ"*,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T23:00
2022-07-29T23:00
2022-07-29T23:00
общество
алексей венедиктов (журналист)
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Иноагент ААВ"*, сообщается на сайте ведомства.Согласно данным реестра, 27 июля в список добавлено общество с ограниченной ответственностью "Иноагент ААВ"*. Юридическое лицо было учреждено экс-главредом радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым* (ранее был признан в России СМИ-иноагентом).Ранее Венедиктов* говорил РИА Новости, что зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав" с правом на издательскую деятельность, но издавать ничего не планирует.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
https://ria.ru/20220709/venediktov-1801419982.html
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общество, алексей венедиктов (журналист), министерство юстиции рф (минюст россии)
Минюст включил в список СМИ-иноагентов ООО "Иноагент ААВ"*
Минюст включил в список СМИ-иноагентов ООО "Иноагент ААВ"*, учрежденный Венедиктовым*