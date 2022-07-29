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Оренбургская область реализует проект по импортозамещению - РИА Новости, 29.07.2022
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Оренбургская область
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Оренбургская область реализует проект по импортозамещению
Оренбургская область реализует проект по импортозамещению - РИА Новости, 29.07.2022
Оренбургская область реализует проект по импортозамещению
Оренбургский проект предприятия "ОК-Инжиниринг" по импортозамещению получил поддержку федерального Фонда развития промышленности, льготный заем на 128,5... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:11
2022-07-29T15:11
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
фонд развития промышленности
экономика
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ОРЕНБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Оренбургский проект предприятия "ОК-Инжиниринг" по импортозамещению получил поддержку федерального Фонда развития промышленности, льготный заем на 128,5 миллионов рублей уже предоставлен, сообщает пресс-служба правительства региона.На выделенную сумму планируется организовать производство комплектующих для оборудования пищепрома, в частности, для предприятий мясопереработки. Планируется создание 25 рабочих мест.Программы федерального Фонда развития промышленности позволяют промышленным предприятиям получить доступ к льготным займам, необходимым для запуска уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.Предоставляются займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.
https://ria.ru/20220722/kreditovanie-1804227260.html
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оренбургская область, денис паслер, фонд развития промышленности, экономика
15:11 29.07.2022
 

Оренбургская область реализует проект по импортозамещению

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ОРЕНБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Оренбургский проект предприятия "ОК-Инжиниринг" по импортозамещению получил поддержку федерального Фонда развития промышленности, льготный заем на 128,5 миллионов рублей уже предоставлен, сообщает пресс-служба правительства региона.
На выделенную сумму планируется организовать производство комплектующих для оборудования пищепрома, в частности, для предприятий мясопереработки. Планируется создание 25 рабочих мест.
"Перед нами стоит масштабная задача – достижение технологического суверенитета. Наши инженеры, машиностроители и в целом специалисты технического профиля способны не только создавать аналоги импортным вещам, но разрабатывать собственные решения. Всем изысканиям и изобретениям крайне необходима поддержка", - сказал губернатор региона Денис Паслер.
Программы федерального Фонда развития промышленности позволяют промышленным предприятиям получить доступ к льготным займам, необходимым для запуска уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.
Предоставляются займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 12:41Оренбургская область
Объем кредитования в Оренбургской области составляет порядка 18 млрд рублей
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерФонд развития промышленностиЭкономика
 
 
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