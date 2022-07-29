https://ria.ru/20220729/importozameschenie-1805876516.html

Оренбургская область реализует проект по импортозамещению

Оренбургская область реализует проект по импортозамещению - РИА Новости, 29.07.2022

Оренбургская область реализует проект по импортозамещению

Оренбургский проект предприятия "ОК-Инжиниринг" по импортозамещению получил поддержку федерального Фонда развития промышленности, льготный заем на 128,5... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:11

2022-07-29T15:11

2022-07-29T15:11

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

фонд развития промышленности

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg

ОРЕНБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Оренбургский проект предприятия "ОК-Инжиниринг" по импортозамещению получил поддержку федерального Фонда развития промышленности, льготный заем на 128,5 миллионов рублей уже предоставлен, сообщает пресс-служба правительства региона.На выделенную сумму планируется организовать производство комплектующих для оборудования пищепрома, в частности, для предприятий мясопереработки. Планируется создание 25 рабочих мест.Программы федерального Фонда развития промышленности позволяют промышленным предприятиям получить доступ к льготным займам, необходимым для запуска уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.Предоставляются займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

https://ria.ru/20220722/kreditovanie-1804227260.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, фонд развития промышленности, экономика