https://ria.ru/20220729/import-1805937398.html

Минэкономразвития оценило работу параллельного импорта в России

Минэкономразвития оценило работу параллельного импорта в России - РИА Новости, 29.07.2022

Минэкономразвития оценило работу параллельного импорта в России

Объем поставок товаров в Россию по параллельному импорту составил почти 4 миллиарда долларов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:39

2022-07-29T17:39

2022-07-29T17:39

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Объем поставок товаров в Россию по параллельному импорту составил почти 4 миллиарда долларов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."Работает параллельный импорт, ввезено 307 тысяч тонн товаров, почти на 4 миллиарда долларов", - сказал Решетников, выступая на заседании инвестиционного совета с полпредом президента РФ в Центральном федеральном округе.Параллельный импорт, то есть без разрешения правообладателя, на данный момент легализован в России на период до конца года. Механизм распространяется на перечень товаров, утверждаемый Минпромторгом. Он включает более 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.), электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и многое другое. Список предполагается периодически актуализировать, и один раз министерство это уже сделало, в частности добавив Lego.

https://ria.ru/20220704/import-1799688829.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников