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Минэкономразвития оценило работу параллельного импорта в России
Минэкономразвития оценило работу параллельного импорта в России - РИА Новости, 29.07.2022
Минэкономразвития оценило работу параллельного импорта в России
Объем поставок товаров в Россию по параллельному импорту составил почти 4 миллиарда долларов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:39
2022-07-29T17:39
2022-07-29T17:39
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Объем поставок товаров в Россию по параллельному импорту составил почти 4 миллиарда долларов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."Работает параллельный импорт, ввезено 307 тысяч тонн товаров, почти на 4 миллиарда долларов", - сказал Решетников, выступая на заседании инвестиционного совета с полпредом президента РФ в Центральном федеральном округе.Параллельный импорт, то есть без разрешения правообладателя, на данный момент легализован в России на период до конца года. Механизм распространяется на перечень товаров, утверждаемый Минпромторгом. Он включает более 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.), электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и многое другое. Список предполагается периодически актуализировать, и один раз министерство это уже сделало, в частности добавив Lego.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников
Минэкономразвития оценило работу параллельного импорта в России
Решетников оценил объем поставок по параллельному импорту в четыре миллиарда долларов