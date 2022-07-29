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Глава Минсельхоза высказался о параллельном импорте продуктов питания - РИА Новости, 29.07.2022
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Глава Минсельхоза высказался о параллельном импорте продуктов питания
Глава Минсельхоза высказался о параллельном импорте продуктов питания - РИА Новости, 29.07.2022
Глава Минсельхоза высказался о параллельном импорте продуктов питания
Распространение параллельного импорта на продукты питания не соответствует интересам российского бизнеса, который сейчас получает хорошие стимулы к развитию... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:40
2022-07-29T14:43
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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КАЛИНИНГРАД, 29 июл - РИА Новости. Распространение параллельного импорта на продукты питания не соответствует интересам российского бизнеса, который сейчас получает хорошие стимулы к развитию предприятия и может оперативно заместить практически любую иностранную продукцию в сфере АПК, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев."Распространение параллельного импорта на продукты питания не соответствует в первую очередь интересам отечественного бизнеса, который сейчас получает хорошие стимулы к развитию. Для потребителей же основная номенклатура товаров практически не изменится, а в ряде случаев даже станет шире", - сказал министр журналистам на Всероссийском дне поля.По его словам, смысл механизма параллельного импорта прежде всего в том, чтобы обеспечить страну импортными товарами, которые нельзя заменить аналогами. "Если говорить о продуктах питания, то такой ситуации нет ни в одном из сегментов. Мы давно закрываем свои потребности по всем основным видам продовольствия за исключением тех, которые не можем производить в силу климатических условий. В данном случае организованы бесперебойные поставки из стран-партнеров", - отметил Патрушев.Сейчас российские потребители могут выбирать продукцию из широкого ассортимента, в том числе благодаря локализованным иностранным производствам, которые продолжают работать в России, указал он. "Отмечу, что случаи ухода зарубежных компаний, во-первых, носят единичный характер, а во-вторых, открывают новые перспективы для отечественных брендов, которые точно ни в чем не уступают. Наши предприятия могут оперативно заместить практически любую иностранную продукцию, будь то напитки, кондитерские изделия или другие товары", - добавил министр.Ранее в Минсельхозе уже отмечали, что ведомство будет рассматривать продукцию АПК для параллельного импорта только как исключение, так как уход зарубежных игроков означает дополнительные возможности для отечественных производителей.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
14:40 29.07.2022 (обновлено: 14:43 29.07.2022)
 
Глава Минсельхоза высказался о параллельном импорте продуктов питания

Патрушев: параллельный импорт продуктов не соответствует интересам российского бизнеса

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 29 июл - РИА Новости. Распространение параллельного импорта на продукты питания не соответствует интересам российского бизнеса, который сейчас получает хорошие стимулы к развитию предприятия и может оперативно заместить практически любую иностранную продукцию в сфере АПК, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
"Распространение параллельного импорта на продукты питания не соответствует в первую очередь интересам отечественного бизнеса, который сейчас получает хорошие стимулы к развитию. Для потребителей же основная номенклатура товаров практически не изменится, а в ряде случаев даже станет шире", - сказал министр журналистам на Всероссийском дне поля.
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По его словам, смысл механизма параллельного импорта прежде всего в том, чтобы обеспечить страну импортными товарами, которые нельзя заменить аналогами. "Если говорить о продуктах питания, то такой ситуации нет ни в одном из сегментов. Мы давно закрываем свои потребности по всем основным видам продовольствия за исключением тех, которые не можем производить в силу климатических условий. В данном случае организованы бесперебойные поставки из стран-партнеров", - отметил Патрушев.
Сейчас российские потребители могут выбирать продукцию из широкого ассортимента, в том числе благодаря локализованным иностранным производствам, которые продолжают работать в России, указал он. "Отмечу, что случаи ухода зарубежных компаний, во-первых, носят единичный характер, а во-вторых, открывают новые перспективы для отечественных брендов, которые точно ни в чем не уступают. Наши предприятия могут оперативно заместить практически любую иностранную продукцию, будь то напитки, кондитерские изделия или другие товары", - добавил министр.
Ранее в Минсельхозе уже отмечали, что ведомство будет рассматривать продукцию АПК для параллельного импорта только как исключение, так как уход зарубежных игроков означает дополнительные возможности для отечественных производителей.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дмитрий Патрушев
 
 
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