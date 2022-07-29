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Самолет Ил-76 будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии - РИА Новости, 29.07.2022
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Самолет Ил-76 будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии
Самолет Ил-76 будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии - РИА Новости, 29.07.2022
Самолет Ил-76 будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии
Самолет Ил-76 МЧС России будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии, воздушное судно применят для переброски лесопожарных формирований,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T07:15
2022-07-29T07:15
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии, воздушное судно применят для переброски лесопожарных формирований, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.Как отметили в ведомстве, в настоящее время площадь природного пожара возле населенного пункта Арылах Мирнинского района составляет 50 гектаров. В селе работает аэромобильная группировка регионального управления МЧС России. Выставлены пожарные посты вдоль распространения фронта огня, проводится постоянное маневрирование сил и средств.Всего на тушении данного природного пожара задействованы 125 человек личного состава и 34 единицы автомобильной техники.Ранее в МЧС РФ сообщали, что спасатели ликвидировали пожар в селе Арылах, где сгорели три жилых дома, пострадавших нет. Региональные власти заявили о приостановке эвакуации населения. Позднее лесной пожар вновь стал угрозой, жителям объявили об эвакуации. В единой дежурно-диспетчерской службе населенного пункта заявили РИА Новости, что эвакуация из-за пожара объявлена только для желающих выехать из Арылаха.Лесной пожар вблизи якутского села удалось локализовать в пятницу. В районе работает самолет Бе-200 МЧС РФ.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:15 29.07.2022
 
Самолет Ил-76 будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии

Самолет Ил-76 МЧС России будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Самолет Ил-76. Архивное фото
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ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии, воздушное судно применят для переброски лесопожарных формирований, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.
Как отметили в ведомстве, в настоящее время площадь природного пожара возле населенного пункта Арылах Мирнинского района составляет 50 гектаров. В селе работает аэромобильная группировка регионального управления МЧС России. Выставлены пожарные посты вдоль распространения фронта огня, проводится постоянное маневрирование сил и средств.
"В связи с существующей угрозой перехода лесного пожара на населенный пункт из Арылаха отселено 54 человека. В трех пунктах временного размещения в городе Мирный размещено 260 человек, в том числе 234 ребенка. Из Москвы отправлен самолет Ил-76 МЧС России для переброски лесопожарных формирований в Мирнинский район Якутии", - заявили в пресс-службе.
Всего на тушении данного природного пожара задействованы 125 человек личного состава и 34 единицы автомобильной техники.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что спасатели ликвидировали пожар в селе Арылах, где сгорели три жилых дома, пострадавших нет. Региональные власти заявили о приостановке эвакуации населения. Позднее лесной пожар вновь стал угрозой, жителям объявили об эвакуации. В единой дежурно-диспетчерской службе населенного пункта заявили РИА Новости, что эвакуация из-за пожара объявлена только для желающих выехать из Арылаха.
Лесной пожар вблизи якутского села удалось локализовать в пятницу. В районе работает самолет Бе-200 МЧС РФ.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 15:06
Пострадавшим от лесного пожара в якутском селе помогут восстановить жилье
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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