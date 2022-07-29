https://ria.ru/20220729/il-76-1805753666.html

Самолет Ил-76 будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии

Самолет Ил-76 будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии - РИА Новости, 29.07.2022

Самолет Ил-76 будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии

Самолет Ил-76 МЧС России будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии, воздушное судно применят для переброски лесопожарных формирований,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T07:15

2022-07-29T07:15

2022-07-29T07:15

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии, воздушное судно применят для переброски лесопожарных формирований, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.Как отметили в ведомстве, в настоящее время площадь природного пожара возле населенного пункта Арылах Мирнинского района составляет 50 гектаров. В селе работает аэромобильная группировка регионального управления МЧС России. Выставлены пожарные посты вдоль распространения фронта огня, проводится постоянное маневрирование сил и средств.Всего на тушении данного природного пожара задействованы 125 человек личного состава и 34 единицы автомобильной техники.Ранее в МЧС РФ сообщали, что спасатели ликвидировали пожар в селе Арылах, где сгорели три жилых дома, пострадавших нет. Региональные власти заявили о приостановке эвакуации населения. Позднее лесной пожар вновь стал угрозой, жителям объявили об эвакуации. В единой дежурно-диспетчерской службе населенного пункта заявили РИА Новости, что эвакуация из-за пожара объявлена только для желающих выехать из Арылаха.Лесной пожар вблизи якутского села удалось локализовать в пятницу. В районе работает самолет Бе-200 МЧС РФ.

https://realty.ria.ru/20220728/arylakh-1805596925.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)