https://ria.ru/20220729/il-76-1805753666.html
Самолет Ил-76 будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии
Самолет Ил-76 будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии - РИА Новости, 29.07.2022
Самолет Ил-76 будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии
Самолет Ил-76 МЧС России будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии, воздушное судно применят для переброски лесопожарных формирований,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T07:15
2022-07-29T07:15
2022-07-29T07:15
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии, воздушное судно применят для переброски лесопожарных формирований, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.Как отметили в ведомстве, в настоящее время площадь природного пожара возле населенного пункта Арылах Мирнинского района составляет 50 гектаров. В селе работает аэромобильная группировка регионального управления МЧС России. Выставлены пожарные посты вдоль распространения фронта огня, проводится постоянное маневрирование сил и средств.Всего на тушении данного природного пожара задействованы 125 человек личного состава и 34 единицы автомобильной техники.Ранее в МЧС РФ сообщали, что спасатели ликвидировали пожар в селе Арылах, где сгорели три жилых дома, пострадавших нет. Региональные власти заявили о приостановке эвакуации населения. Позднее лесной пожар вновь стал угрозой, жителям объявили об эвакуации. В единой дежурно-диспетчерской службе населенного пункта заявили РИА Новости, что эвакуация из-за пожара объявлена только для желающих выехать из Арылаха.Лесной пожар вблизи якутского села удалось локализовать в пятницу. В районе работает самолет Бе-200 МЧС РФ.
https://realty.ria.ru/20220728/arylakh-1805596925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Самолет Ил-76 будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии
Самолет Ил-76 МЧС России будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии
ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России будет работать на лесных пожарах в Мирнинском районе Якутии, воздушное судно применят для переброски лесопожарных формирований, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.
Как отметили в ведомстве, в настоящее время площадь природного пожара возле населенного пункта Арылах Мирнинского района составляет 50 гектаров. В селе работает аэромобильная группировка регионального управления МЧС России. Выставлены пожарные посты вдоль распространения фронта огня, проводится постоянное маневрирование сил и средств.
"В связи с существующей угрозой перехода лесного пожара на населенный пункт из Арылаха отселено 54 человека. В трех пунктах временного размещения в городе Мирный размещено 260 человек, в том числе 234 ребенка. Из Москвы отправлен самолет Ил-76 МЧС России для переброски лесопожарных формирований в Мирнинский район Якутии", - заявили в пресс-службе.
Всего на тушении данного природного пожара задействованы 125 человек личного состава и 34 единицы автомобильной техники.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что спасатели ликвидировали пожар в селе Арылах, где сгорели три жилых дома, пострадавших нет. Региональные власти заявили о приостановке эвакуации населения. Позднее лесной пожар вновь стал угрозой, жителям объявили об эвакуации. В единой дежурно-диспетчерской службе населенного пункта заявили РИА Новости, что эвакуация из-за пожара объявлена только для желающих выехать из Арылаха.
Лесной пожар вблизи якутского села удалось локализовать в пятницу. В районе работает самолет Бе-200 МЧС
РФ.